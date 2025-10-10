Les villages de Tezebiné et Ballydja de la région de Khodjaly accueillent leurs résidents

Khodjaly, 10 octobre, AZERTAC

Le Grand retour dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation arménienne suit son cours conformément aux instructions du président de la République.

Les familles qui sont parties pour les villages de Tezebiné et Ballydja de la région de Khodjaly ont atteint leur destination, se sont réinstallées dans leur terre natale et ont reçu les clés de leurs nouvelles maisons.

Ainsi, le village de Tezebiné accueille cette fois 28 familles, donc 126 autres anciens déplacés internes cessent d’avoir le mal du pays. Le village de Ballydja accueille 15 familles, soit 53 résidents.