Les visites des diplomates au Garabagh et au Zenguezour oriental se poursuivent

Bakou, 12 septembre, AZERTAC

Les visites des représentants du corps diplomatique au Garabagh et au Zenguezour oriental se poursuivent.

Dans le cadre de cette visite, les diplomates se rendront aujourd’hui à Aghdéré et à Kelbedjer.

À noter que la visite des représentants du corps diplomatique accrédités en Azerbaïdjan au Garabagh et au Zenguezour oriental a débuté le 11 septembre. La veille, les diplomates s’étaient rendus à Khankendi et à Choucha.