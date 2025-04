Les voyageurs internationaux visitent les sites historiques de Choucha  PHOTOS

Choucha, 24 avril, AZERTAC

Après avoir pris connaissance de Fuzouli, les voyageurs internationaux du club de voyage de renommée mondiale « NomadMania » ont visité aujourd'hui la ville de Choucha.

Les voyageurs provenant de 30 pays se familiariseront avec la nature mystérieuse de Choucha, ses sites historiques et les travaux de construction réalisés ici.

Le chef du groupe est le voyageur de renommée mondiale Harry Mitsidis, fondateur du club « NomadMania ».

İl convient de noter que le groupe séjournera pendant trois jours dans le Karabagh et le Zenguézour oriental. Il y observera les vastes travaux de restauration et de construction en cours, les opérations de déminage, ainsi que les destructions et atrocités commises pendant la période d’occupation par l’Arménie.

Ce voyage joue un rôle exceptionnel dans la promotion des territoires libérés dans le cadre du « tourisme obscur ».