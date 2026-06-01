L’ESCAP : La région de l’Asie centrale a un grand potentiel pour la transition énergétique mondiale

Bakou, 1er juin, AZERTAC

« La région d'Asie centrale a un grand potentiel pour la transition énergétique mondiale, et des investissements importants sont nécessaires pour concrétiser ce potentiel », a déclaré la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Secrétaire exécutive de la CESAP, Armida Salsiah Alisjahbana, dans son intervention lors du panel portant sur le thème « Dialogue ministériel : Transition énergétique vers les énergies renouvelables en Asie centrale », organisé lors du Forum de l'énergie de Bakou.

Selon Armida Salsiah Alisjahbana, la région possède de riches ressources en énergies renouvelables, notamment solaire, éolienne, hydroélectrique et à biomasse, et elle se distingue par sa situation géographique stratégique.

« Financer ce potentiel est essentiel à la fois pour la pérennité de la croissance économique et pour la réduction des risques climatiques et le renforcement de la résilience. Le développement des énergies renouvelables, la modernisation des infrastructures vertes et la création d’un environnement politique favorable à la participation du secteur privé sont des conditions indispensables à l’accélération de la transition énergétique », a-t-elle ajouté.