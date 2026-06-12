L’Espace d’art contemporain YARAT accueille deux expositions consacrées à la technologie et à la société

Bakou, 12 juin, AZERTAC

L’exposition collective « Traces programmées » et la grande exposition personnelle « Errata » de l’artiste britannique Mat Collishaw ont été inaugurées dans l’Espace d’art contemporain YARAT.

La fondatrice de l’Espace d’art contemporain YARAT, Aïda Mahmoudova, a également été présente à la cérémonie d’ouverture des expositions.

L’exposition collective réunit les œuvres de sept artistes bulgares et explore l’impact de la technologie, des systèmes de contrôle et de la perception numérique sur la société contemporaine. L’exposition « Errata », quant à elle, s’intéresse aux conséquences de l’intelligence artificielle, des réseaux sociaux et des évolutions technologiques sur l’être humain.

Les expositions seront ouvertes au public jusqu’au 25 octobre.