Bakou, 8 octobre, AZERTAC

L’Euronews a publié un article consacré à la région azerbaïdjanaise d’Ismayilli. L’AZERTAC présente le texte intégral de l’article intitulé « District d'Ismayilli, Azerbaïdjan : où la cuisine de la ferme à la table est un mode de vie normal ».

« Découvrez comment le district d'Ismayilli, en Azerbaïdjan, se réinvente en accueillant de nouveaux habitants et artisans sans compromettre son identité rurale authentique.

Facilement accessible depuis Bakou, le district d'Ismayilli, en Azerbaïdjan, est depuis longtemps une escapade champêtre pour les citadins à la recherche d'un rythme de vie plus lent. Aujourd'hui, une renaissance rurale est en cours, les nouveaux arrivants apportant une énergie et des compétences nouvelles, créant ainsi un charmant mélange culturel.

Dans le village d'Ivanovka, anciennement le dernier kolkhoze du Caucase, les visiteurs peuvent découvrir l'histoire locale au centre culturel Molokan et acheter du miel et du fromage à des agriculteurs comme Andrey Antifeev, dont le miel est internationalement reconnu.

La Damir Art Gallery met en valeur le renouveau créatif du village, en accueillant des artistes de Bakou, tandis que des maisons d'hôtes comme l'Ohio Inn & Café accueillent des visiteurs internationaux.

Les amateurs de vin peuvent visiter le vignoble Chabiant, situé à proximité, où le vigneron italien Marco Catelani met à profit son savoir-faire pour mettre en valeur les cépages traditionnels du pays, tels que le Madrasa et le Bayan Shira ».