Leyla Aliyeva et Alena Aliyeva rendent visite à un centre de réadaptation sociale

Bakou, 25 mai, AZERTAC

Leyla Aliyeva et Alena Aliyeva ont visité le Centre de réadaptation sociale pour enfants « Tut Elimden » (« Tiens ma main »).

Au cours de la visite, elles se sont familiarisées de près avec les activités sociales et créatives organisées au centre et ont pris part à diverses activités aux côtés des enfants.

À leur arrivée au centre, Leyla Aliyeva et Alena Aliyeva ont d’abord participé, avec les enfants, à la plantation d’arbres fruitiers et décoratifs dans la cour. Les enfants ont ensuite présenté leurs objets artisanaux, leurs dessins ainsi que des jouets confectionnés à partir de fils colorés. Les œuvres créatives des enfants ont suscité un vif intérêt chez Leyla Aliyeva et Alena Aliyeva.

Dans le cadre du programme artistique, les enfants ont récité des poèmes et présenté des numéros musicaux et chorégraphiques. Leurs prestations ont été accueillies avec un grand intérêt et de chaleureux applaudissements de la part des participants.