Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva assistent à la cérémonie d'ouverture d’un parc national dans la région de Gakh

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

La cérémonie d'ouverture du parc national d'Akhar-Bakhar, dans la région de Gakh, s'est déroulée en présence de Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et directrice de la société IDEA, et Arzou Aliyeva, directrice du Centre des médias de Bakou.

Une campagne de plantation d'arbres a été organisée à cette occasion. Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva ont pu découvrir le territoire et la faune du parc national.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Leyla et Arzou Aliyeva ont participé au lâcher de 20 000 poissons dans la rivière Aïrytcha.

Il convient de noter que le parc national d'Akhar-Bakhar a été créé par décret du président Ilham Aliyev signé le 14 juillet 2025.