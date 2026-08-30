Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva assistent à un défilé et une exposition de voitures classiques

Bakou, 30 août, AZERTAC

Dimanche 30 août, une exposition et un défilé de voitures classiques ont été organisés à Bakou par la Fédération azerbaïdjanaise de l’automobile (FAA).

La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, Arzou Aliyeva, le président de la FAA, Anar Alekberov, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Farid Gayibov, ainsi que d’autres personnalités connues et habitants de la capitale ont participé à l’événement.

Plus de 100 voitures fabriquées avant 1986 ont été présentées dans le Parc national en bord de mer à Bakou. Le défilé a ensuite traversé les principales rues et avenues de la capitale avant de s’achever dans la zone de « Sea Breeze ».

Une exposition de voitures classiques organisée à « Marina Bay » crée une ambiance rétro sur les rives de la Caspienne.

Dans le cadre de l’événement, les meilleurs véhicules ont été récompensés dans différentes catégories.

Un programme musical a également été présenté aux visiteurs.