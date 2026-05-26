Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva prennent connaissance de l’œuvre d'un artiste local à Lenkeran

Lenkeran, 26 mai, AZERTAC

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et directrice de l’Accusation IDEA, et Arzou Aliyeva, directrice du Centre des médias de Bakou, ont découvert les activités créatives du maître des arts décoratifs et appliqués Samir Habibov dans la ville de Lenkeran.

Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva ont visité l'atelier de l'artiste, situé dans sa maison, et ont admiré ses objets artisanaux décoratifs.