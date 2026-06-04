Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva rendent visite à une école secondaire de type internat à enseignement intégré

Bakou, 4 juin, AZERTAC

À l’occasion de la Journée internationale de l’enfance, célébrée le 1er juin, Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et présidente de l’Association IDEA, ainsi qu’Arzou Aliyeva, directrice du Centre des médias de Bakou, ont rendu visite à l’école secondaire de type internat à enseignement intégré n°11.

Elles y ont rencontré les enfants et leur ont offert des cadeaux.

Au sein de l’établissement, elles ont également visité le studio d’art « Qurma », où sont exposés des tapis, des œuvres de peinture et des créations de couture réalisés par des enfants ayant besoin d’une attention particulière.

L’événement a également été marqué par un programme d’animations et de loisirs. Les enfants ont offert aux invitées des créations réalisées de leurs propres mains.