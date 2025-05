Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva se familiarisent avec le processus créatif des groupes vulnérables

Bakou, 5 mai, AZERTAC

La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et présidente de l’Association IDEA, Leyla Aliyeva, ainsi que la directrice du Centre des médias de Bakou, Arzou Aliyeva, ont visité le Centre de développement inclusif et de créativité DOST, où elles ont pris connaissance des activités créatives des individus issus de groupes sociaux vulnérables.

Le Centre de développement inclusif et de créativité DOST, fondé en 2021 à l’initiative de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva, est reconnu comme le premier et le plus grand centre de créativité et de développement inclusif du Caucase du Sud.

Le ministre du Travail et de la Protection sociale, Anar Aliyev, a fourni des informations complètes sur le Centre. Il a indiqué que l’établissement organise diverses formations et ateliers visant à développer les compétences des personnes handicapées, des membres des familles de martyrs et d’autres groupes socialement vulnérables. De plus, les bénéficiaires reçoivent des services de rééducation conçus pour apporter un soutien socio-psychologique. Le ministre a souligné que depuis son ouverture, le Centre avait accueilli plus de 120 événements. À ce jour, plus de 700 personnes ont bénéficié des services proposés au Centre principal ainsi que dans ses antennes « Maisons DOST » à Ismayilli et Berdé. Actuellement, environ 200 bénéficiaires participent à des programmes de formation spécialisés conçus pour renforcer leurs capacités personnelles et professionnelles. Il a également été souligné que les objets artisanaux fabriqués par les bénéficiaires avaient été exposés lors de divers événements internationaux, notamment au « Pavillon d’Art » de la zone verte de la COP29, suscitant un grand intérêt public.

Lors de leur visite, Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva ont observé le travail des formateurs et des bénéficiaires dans les ateliers de poterie, de tissage de tapis et d’arts visuels. Par la suite, une composition spéciale créée par un formateur handicapé, représentant des motifs traditionnels de tapis Tchelebi d’Irevan et du Karabagh, a été présentée en l’honneur de la « Journée du tisserand de tapis », célébrée le 5 mai.

Dans le cadre du programme, Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva ont également assisté à des représentations données par les résidents de l’établissement de services sociaux n°2 pour les personnes handicapées de moins de 18 ans, ainsi qu’à un concert inclusif présenté par les formateurs et les bénéficiaires du Centre.

L’événement s’est conclu par une initiative de plantation d’arbres dans la cour du Centre, avec la participation de bénévoles d’IDEA.