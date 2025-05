Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva se rendent à Ordoubad dans le cadre de leur visite au Nakhtchivan

Nakhtchivan, 4 mai, AZERTAC

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et fondatrice et présidente de l'Association IDEA, et Arzou Aliyeva, directrice du Centre des médias de Bakou, ont poursuivi samedi, en compagnie des membres de leur famille, leur visite dans la République autonome du Nakhtchivan, par leur déplacement dans le district d’Ordoubad et ses environs.

La deuxième journée de leur visite a été consacrée à une immersion dans le patrimoine de la région, réputée pour son histoire millénaire, sa culture riche et ses paysages uniques.

Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva ont entamé leur journée par une visite au lieu de pèlerinage d’Ashabi-Kahf, lieu de grande importance spirituelle et symbolique pour le Nakhtchivan. Elles ont parcouru le site, notamment le « Damjykhana » et d'autres points sacrés, ont discuté et posé pour des photos avec des visiteurs locaux.

Ensuite, elles se sont rendues dans la ville d’Ordoubad, où elles ont visité plusieurs sites historiques, religieux et culturels. Elles ont débuté par la mosquée Jouma, symbole emblématique d’Ordoubad. Elles ont poursuivi leur visite par le musée d’Histoire et d’Ethnographie « Qeyseriyyé », où elles ont découvert des expositions retraçant l’histoire d’Ordoubad, son patrimoine culturel ainsi que ses traditions artisanales.

La visite s’est poursuivie par la découverte de monuments culturels situés sur la rue Sercheher, notamment la mosquée de Sercheher, un édifice d’une grande importance historique.

Puis, sur la place Sercheher, elles ont visité le marché de produits biologiques, où une variété de spécialités locales d’Ordoubad leur ont été présentées : des sucreries traditionnelles, des confitures, des fruits secs, des extraits de plantes, des herbes médicinales, du miel et d'autres produits de l’abeille. La célèbre omelette d’Ordoubad ainsi que les citrons réputés de la région figuraient également parmi les spécialités présentées. Le vieux platane de la place, un arbre pluriséculaire, a été présenté comme un symbole de l’union profonde entre la nature et l’histoire d’Ordoubad. Au cours de leur promenade, elles ont pris plaisir à rencontrer les habitants et à poser pour des photos avec eux.

Enfin, Leyla et Arzou Aliyeva ont été invitées chez la famille Akbarov dans le village de Vénend du district d’Ordoubad. Elles ont visité la petite exploitation agricole familiale spécialisée dans la culture du citron d’Ordoubad, un fruit réputé de la région. Sur place, elles ont pu découvrir les méthodes de culture de ce citron cultivé avec soin et dévouement.