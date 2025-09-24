Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva visitent le Musée d'art moderne de New York

New York, 24 septembre, AZERTAC

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et présidente de l’Association IDEA, et Arzou Aliyeva ont visité le 23 septembre le Musée d'art moderne de New York.

Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva ont été informées du musée.

Le Museum of Modern Art, connu sous l'acronyme MoMA, est un musée d'art moderne et contemporain inauguré en 1929 et situé depuis 1939 dans le quartier de Midtown à Manhattan, New York sur la 53ᵉ rue, entre les cinquième et sixième avenue.

Le MoMA est célèbre pour son ahurissante collection d’artistes internationalement reconnus, de Picasso à Warhol en passant par Rousseau et Pollock, son flair en matière de design, de nouveaux médias, de photographie, de cinéma et de performance a su l’inscrire au fil des années dans une passionnante dynamique pluridisciplinaire.