Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva visitent le Musée d'art moderne de New York
New York, 24 septembre, AZERTAC
Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et présidente de l’Association IDEA, et Arzou Aliyeva ont visité le 23 septembre le Musée d'art moderne de New York.
Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva ont été informées du musée.
Le Museum of Modern Art, connu sous l'acronyme MoMA, est un musée d'art moderne et contemporain inauguré en 1929 et situé depuis 1939 dans le quartier de Midtown à Manhattan, New York sur la 53ᵉ rue, entre les cinquième et sixième avenue.
Le MoMA est célèbre pour son ahurissante collection d’artistes internationalement reconnus, de Picasso à Warhol en passant par Rousseau et Pollock, son flair en matière de design, de nouveaux médias, de photographie, de cinéma et de performance a su l’inscrire au fil des années dans une passionnante dynamique pluridisciplinaire.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
La présidente du Parlement serbe entame une visite officielle en Azerbaïdjan
- 23.09.2025 [20:56]
Un homme tué dans l’explosion d’une mine antipersonnel à Aghdam
- 23.09.2025 [20:37]
Donald Trump affirme que son pays connaît « un âge d’or »
- 23.09.2025 [19:47]
Le débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies
- 23.09.2025 [17:57]
L'OTAN condamne la violation de l'espace aérien estonien par la Russie
- 23.09.2025 [17:17]
L'Azerbaïdjan et la Türkiye signent des protocoles en matière éducative
- 23.09.2025 [17:07]
L'Indonésie et l'UE signent un accord de partenariat économique
- 23.09.2025 [16:52]
Les coraux ne survivront pas à la hausse de la température de la planète
- 23.09.2025 [15:30]
Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
- 23.09.2025 [15:04]
Ouverture du Festival Nassimi au Centre Heydar Aliyev
- 23.09.2025 [14:46]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en faible diminution
- 23.09.2025 [12:35]
Le développement de la coopération azerbaïdjano-iranienne discuté
- 23.09.2025 [11:27]
Le président iranien reçoit une délégation azerbaïdjanaise
- 23.09.2025 [11:10]
L’Azerbaïdjan et l’Iran discutent de la sécurité régionale
- 23.09.2025 [11:01]
Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’Or 2025
- 23.09.2025 [10:19]
Cerfs sauvés par l’IDEA ont été relâchés dans une réserve
- 22.09.2025 [20:41]
Le IIIe Forum sur la sécurité de Bakou
- 22.09.2025 [19:36]
L’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C est en danger
- 22.09.2025 [18:27]
Mondiaux de para-natation : Roman Saley décroche le bronze
- 22.09.2025 [16:14]
Le régime de confinement spécial prolongé en Azerbaïdjan
- 22.09.2025 [12:24]
Le premier Forum international d'investissement d'Azerbaïdjan débute à Bakou
- 22.09.2025 [10:25]
REPORTAGE PHOTO depuis le GP d’Azerbaïdjan de Formule 1
- 21.09.2025 [20:57]
Mondiaux de para-natation : Roman Saley sacré champion du monde
- 21.09.2025 [20:50]
Keir Starmer: Le Royaume-Uni reconnaît officiellement l’État de Palestine
- 21.09.2025 [20:32]
Le Canada reconnaît l’État de Palestine
- 21.09.2025 [20:26]
Le président rwandais termine sa visite officielle en Azerbaïdjan
- 21.09.2025 [20:20]
F1 : Max Verstappen remporte le Grand Prix d’Azerbaïdjan
- 21.09.2025 [17:03]
Formule 1: le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2025 a démarré
- 21.09.2025 [15:10]
Cérémonie d’ouverture du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 à Bakou
- 21.09.2025 [15:00]
Le vainqueur de la course du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 2 dévoilé
- 21.09.2025 [14:54]
Formule 1 : Course terminée pour les qualifications du GP d'Azerbaïdjan
- 20.09.2025 [18:15]