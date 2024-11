Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva visitent une exposition inclusive dans le cadre de la COP29

Bakou, 20 novembre, AZERTAC

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, et Arzou Aliyeva, directrice du Centre des médias de Bakou, ont visité l'exposition présentée par le Centre de développement inclusif et de créativité DOST dans la Zone verte de la COP29.

Le ministre azerbaïdjanais du Travail et de la Protection sociale, Sahil Babaïev, a donné des informations sur le travail effectué au Centre pour développer le potentiel créatif des groupes socialement sensibles.

Il a été indiqué que plus de 50 objets artisanaux des bénéficiaires et formateurs des groupes vulnérables du Centre de développement inclusif et de créativité DOST et la filiale de « Maison DOST » du ministère du Travail et de la Protection sociale étaient exposés lors de l'exposition.

Des travaux d'art consacrés au monde vert, à l'importance de la protection environnementale et à la conservation de la nature figurent parmi les œuvres artisanales.

Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva ont assisté à un programme de concert interprété par les bénéficiaires du Centre de développement inclusif et de créativité DOST, composés de personnes handicapées.

Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva ont rencontré les bénéficiaires du Centre de développement inclusif et de créativité DOST, ont discuté et pris des photos de souvenir avec eux.