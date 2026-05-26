Leyla Aliyeva et Arzu Aliyeva rendent visite à une famille de martyr à Lenkeran

Lenkeran, 26 mai, AZERTAC

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et directrice de l’Association IDEA, et Arzou Aliyeva, directrice du Centre des médias de Bakou, ont rendu visite à la famille du martyr Ulfet Babazadé lors de leur visite à Lenkeran.

Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva ont rendu hommage à la mémoire du martyr de la Guerre patriotique, Ulfet Babazadé, et se sont renseignées sur la vie de l’héros, son parcours au combat, ainsi que sur les soins et les besoins de sa famille.

Il convient de noter qu'Ulfet Gabil oglu Babazadé est né dans le village de Dachtatuk du district de Lenkeran. Durant la Guerre patriotique, il a combattu au sein des Forces spéciales pour libérer les territoires de l'occupation. Ulfet Babazadé a fait preuve de courage lors des batailles de Khojavend, Kelbedjer et Choucha. Il est tombé en martyr lors des combats de Choucha le 8 novembre 2020.