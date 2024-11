Leyla Aliyeva prend la parole lors d'un événement dédié à la protection des léopards dans le cadre de la COP29

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Jeudi 21 novembre s'est tenue une table ronde intitulée « La protection des léopards sur fond de changement climatique » dans le cadre de la COP29. La table ronde a été organisée par le ministère azerbaïdjanais de l'Écologie et des Ressources naturelles, l’Association IDEA et le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et directrice de l’Association IDEA, a déclaré que les changements climatiques et l'observation de tendances négatives dans le système écologique mondial mettaient en danger la population de nombreux animaux, notamment les léopards du Caucase. Selon elle, la hausse des températures et de nombreux autres cataclysmes naturels rendent difficile la survie des léopards dans la nature.

À la fin de son intervention, Leyla Aliyeva a appelé à un renforcement supplémentaire des efforts mondiaux pour assurer une protection efficace des léopards.