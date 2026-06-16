Leyla Aliyeva rencontre le secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

Bonn, 16 juin, AZERTAC

Leyla Aliyeva s’est entretenue avec le secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Simon Stiell, à Bonn.

Simon Stiell a été informé des mesures prises par l'Azerbaïdjan pour protéger l'environnement, préserver la biodiversité et garantir la durabilité écologique. À cet égard, les projets et initiatives de l’Association IDEA dans ces domaines a été mis en avant. Par ailleurs, l'importance d'étendre la superficie des aires naturelles protégées et leur rôle dans la réduction des impacts du changement climatique ont été soulignés.

Au cours de la conversation, un échange de vues a eu lieu sur les perspectives d'une étude conjointe des causes de la baisse du niveau de la mer Caspienne, ainsi que sur les impacts écologiques et socio-économiques de ce phénomène. À cet égard, l'importance d'accorder à ce problème une place plus importante dans l'agenda climatique mondial a été évoquée.

Les possibilités de mettre en œuvre des initiatives conjointes avec la CCNUCC ont été discutées afin d'accroître la responsabilité environnementale des jeunes et d'élargir leurs connaissances sur l'environnement et le changement climatique.