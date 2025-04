Leyla Aliyeva rencontre les étudiants de l'Université des langues étrangères de Pékin

Pékin, 24 avril, AZERTAC

La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, a visité l'Université des langues étrangères de Pékin.

Lors d'une rencontre avec Zhao Gang, vice-recteur de l’université, et des étudiants chinois qui se spécialisent en azerbaïdjanais à l'Université des langues étrangères de Pékin, l’accent a été mis sur le rôle des jeunes dans l’expansion des relations entre l’Azerbaïdjan et la Chine, y compris les projets mis en œuvre en ce sens dans les systèmes éducatifs des deux pays. À cet égard, l’importance des activités du département de langue azerbaïdjanaise de l’Université des langues étrangères de Pékin, qui s’intéresse à l’étude, à la recherche et à la promotion de la culture azerbaïdjanaise, ainsi qu’à la formation du personnel en langue azerbaïdjanaise à l’université, a été mise en valeur.

Il a été affirmé qu'un certain nombre de projets avaient été mis en œuvre dans le cadre de la coopération de près de 10 ans entre la Fondation Heydar Aliyev et l'Université des langues étrangères de Pékin, et que des cours de chinois en ligne ont été organisés à l'Université nationale d’Economie d'Azerbaïdjan (UNEC) depuis 2019, avec l'initiative et le soutien de Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev.

Au cours de la rencontre, il a été décidé de signer un protocole d'accord entre la Fondation Heydar Aliyev et l'Université des langues étrangères de Pékin au cours de cette année.

Chahin Djafarov

Correspondant spécial de l’AZERTAC

Pékin