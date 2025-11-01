Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Arzou Aliyeva et Alena Aliyeva participent à la cérémonie d’ouverture du festival

Bakou, 1er novembre, AZERTAC

L'ouverture officielle du festival « ART Weekend » a eu lieu le 31 octobre au Centre Heydar Aliyev. Organisé par la Fondation Heydar Aliyev et l'Association IDEA, ainsi qu’ avec le soutien du ministère de la Culture de la République d'Azerbaïdjan, le festival « ART Weekend » a réuni des artistes, des personnalités culturelles et des commissaires d'exposition venus de plusieurs pays.

L'inauguration a été marquée par la présence de Leyla Aliyeva, initiatrice du projet « ART Weekend », vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et fondatrice et directrice de l'Association IDEA, ainsi que d'Arzou Aliyeva, d’Alena Aliyeva, d'Anar Alekberov, assistant du président azerbaïdjanais et directeur exécutif de la Fondation Heydar Aliyev, de Sahibé Gafarova, présidente du Milli Medjlis, d'Adil Karimli, ministre de la Culture, et d'autres invités.

Dans le cadre du festival, des expositions, des rencontres et des spectacles se dérouleront dans divers halls d'exposition, musées, établissements d'enseignement et sites historiques et culturels sélectionnés de Bakou.

Lors de son intervention à la cérémonie d’ouverture, Anar Alekberov a souligné que des événements prestigieux se déroulaient actuellement en Azerbaïdjan, notamment à Bakou. « Le festival « ART Weekend » a eu lieu pour la première fois à Bakou à l'initiative de Leyla Aliyeva », a-t-il ajouté. Anar Alekberov a fait savoir qu'une quarantaine d'événements artistiques étaient prévus dans le cadre du festival.

Il convient de noter que le festival « ART Weekend », organisé pour la première fois à Bakou, se poursuivra jusqu'au 2 novembre.