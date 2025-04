Leyla et Arzou Aliyeva en visite à la Fondation pour la culture et le patrimoine turciques

Bakou, 30 avril, AZERTAC

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et fondatrice de l’Assoociation IDEA, et Arzou Aliyeva, directrice du Centre des médias de Bakou, se sont rendues au siège administratif de la Fondation pour la culture et le patrimoine turciques.

Accueillies par la présidente de la la Fondation pour la culture et le patrimoine turciques, Aktoty Raimkulova, Leyla et Arzou Aliyeva ont été informées des principales initiatives de la Fondation visant à préserver et promouvoir l’héritage culturel commun des peuples turciques.

Leyla Aliyeva a salué les efforts déployés par la Fondation pour faire rayonner l’histoire et la culture turciques au niveau international. Elle a insisté sur l’importance de mobiliser la jeunesse autour des projets de la Fondation, estimant que leur participation active est essentielle dans la transmission de ces valeurs culturelles aux générations futures.

Au cours de leur visite, les soeurs Aliyeva ont parcouru le musée de la Fondation, où elles ont découvert des objets d’artisanat traditionnel ainsi qu’une série d’expositions mettant en lumière le patrimoine culturel matériel des nations turciques. Elles ont également assisté à un programme culturel composé de musiques et de danses traditionnelles turciques.

À l’issue de la visite, Leyla Aliyeva a signé le livre d’or de la Fondation.

Créée à l’initiative du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, la Fondation pour la culture et le patrimoine turciques œuvre à la préservation, à la restauration et à la promotion du patrimoine culturel turcique à travers divers projets et événements.

L’organisation regroupe l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Türkiye en tant que membres, tandis que la Hongrie y participe avec le statut d’observateur. Le siège de la Fondation est situé à Bakou.