Leyla et Arzou Aliyeva rendent visite chez les participants du projet « Jeune apiculteur » à Guébélé

Bakou, 9 avril, AZERTAC

La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et directrice de l’Association IDEA, Leyla Aliyeva, et la directrice du Centre des médias de Bakou, Arzou Aliyeva, ont rendu visite chez deux participantes du projet « Jeune apiculteur » à Guébélé.

Leyla Aliyeva s’est entretenue avec de jeunes familles d'apiculteurs, s'est familiarisée avec leurs activités et a écouté leurs impressions sur leur première expérience en apiculture et en productivité.

Les participantes au projet Zeliké Mammadova et Refiqé Makhsoudova, ainsi que les membres de leur famille, ont remercié Leyla Aliyeva pour son attention et son soutien, et lui ont offert du miel naturel qu'elles avaient filtré dans l'emballage spécial du projet.

Il convient de noter que depuis 2021, plus de 60 jeunes familles de différentes régions du pays ont été soutenues dans la création d’exploitations apicoles dans le cadre du projet « Jeune apiculteur », mis en œuvre à l'initiative de l’Association IDEA et en partenariat avec le Fonds pour la jeunesse de la République d'Azerbaïdjan, l'Agence nationale pour l'emploi et l'entité publique ABAD.