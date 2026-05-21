L’ICESCO a mené une mission technique dans le Garabagh en vue de la restauration du patrimoine culturel

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« L’ICESCO participe activement au processus de revitalisation du patrimoine culturel dans les territoires azerbaïdjanais libérés », a déclaré Anar Karimov, chef du Secteur des Partenariats et de la Coopération internationale à l’ICESCO, lors d’un panel intitulé « Secure Model – revitalisation culturelle durable et résiliente des villes post-conflit », organisé le 21 mai dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13).

O bildirib ki, “Secure” modeli təqdim olunmazdan xeyli əvvəl ICESCO bu yanaşmanı nəzərə alaraq 2020-ci ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrinə texniki missiya təşkil edib. "Bu missiyanın əsas məqsədi dağıdılmış və zərər görmüş irs obyektlərini müəyyənləşdirmək, onları inventarlaşdırmaq və bərpa ilə bağlı tövsiyə və təkliflər hazırlamaq idi. Həmin missiya zamanı 46 irs obyekti yerində araşdırılıb, hər biri üzrə ayrıca dosye hazırlanıb və müvafiq tövsiyələr təqdim edilib", - deyə A.Kərimov qeyd edib.

Il a indiqué que bien avant la présentation du modèle « Secure », l’ICESCO avait déjà intégré cette approche en organisant, dès 2020, une mission technique dans les régions du Garabagh et du Zenguezour oriental.

« L’objectif principal de cette mission était d’identifier les sites patrimoniaux détruits ou endommagés, d’en rédiger l’inventaire et de formuler des recommandations en vue de leur restauration. Au cours de cette mission, 46 sites patrimoniaux ont été examinés sur place, un dossier spécial a été élaboré pour chacun d’eux et des recommandations appropriées ont été données », a précisé Anar Karimov.