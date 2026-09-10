L’ICESCO adopte des mesures d’urgence pour assurer la continuité de ses programmes et de sa mission

Bakou, 10 septembre, AZERTAC

À l’issue de sa quatrième session extraordinaire, la Conférence générale de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a adopté, une série de rapports, de résolutions et de mesures visant à renforcer la viabilité financière de l’Organisation, à garantir sa capacité à honorer ses engagements et à poursuivre la mise en œuvre de ses programmes et activités de manière efficace, en réponse aux aspirations de ses États membres, tout en préservant son indépendance financière.

La session, qui s’est tenue jeudi 10 septembre 2026 en présentiel au siège de l’Organisation à Rabat et par visioconférence, a réuni 40 États membres, représentés par des ministres de haut niveau, ainsi qu’un certain nombre d’ambassadeurs et de secrétaires généraux des commissions nationales.

Le ministre azerbaïdjanais de la Culture et président de la Commission nationale de la République d’Azerbaïdjan auprès de l’ICESCO, Adil Karimli, a pris part à la session.

Parmi les résolutions adoptées figurent l’approbation du rapport de la Direction générale sur les mesures financières et administratives urgentes, ainsi que l’approbation des mesures provisoires prévues dans le plan pour maintenir les activités de l’Organisation, notamment le règlement des contributions et des arriérés des États membres. La Conférence a également chargé la Direction générale de l’ICESCO de mettre en œuvre les résolutions de cette session extraordinaire et d’en assurer le suivi.

A cet égard, un ensemble d’États membres a annoncé son engagement à régler, en totalité ou en partie, leurs contributions financières et leurs arriérés dans les meilleurs délais, tandis que la Conférence a appelé les autres États à honorer leurs engagements et à régler leurs arriérés, afin de soutenir la stabilité de l’Organisation et de garantir la continuité de ses programmes en matière de développement et de savoir.

La session a débuté par un discours de Dr Abdelaziz Konsowa, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ministre de la Culture par intérim et président de la 15e session de la Conférence générale de l’ICESCO, dans lequel il a souligné que l’Organisation avait accumulé un capital institutionnel et scientifique important et était devenue un partenaire actif dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture et de l’innovation. Il a souligné que les institutions sont évaluées en fonction de leur capacité à assurer leur pérennité, précisant que le défi financier ne se résume pas à des chiffres abstraits, mais que son impact s’étend à l’accès des étudiants, des chercheurs, des créateurs et des institutions des États membres aux programmes et initiatives.

De son côté, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), a déclaré que le plan pour maintenir les activités de l’ICESCO constituait un engagement politique et une orientation décisive des États membres visant à préserver l’avenir de sa mission civilisationnelle. Il a précisé que le maintien des projets de l’Organisation dans ses domaines de compétence incarnait une responsabilité collective envers les peuples du monde islamique.

Pour sa part, Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a expliqué que les circonstances exceptionnelles auxquelles sont confrontées les institutions et organisations internationales ont eu des répercussions sur le fonctionnement de l’Organisation, ce qui rend urgente la mise en œuvre rapide des mesures adoptées afin d’assurer la continuité de ses activités, Il a souligné la volonté de l’ICESCO de poursuivre sa mission sans interruption, en consolidant son approche axée sur la qualité et en élargissant son réseau de partenariats.

Dr AlMalik a également expliqué que l’Organisation s’efforce de diversifier ses sources de financement, notamment par le biais du projet « Waqf pour le développement », afin de disposer de moyens financiers durables permettant de soutenir ses programmes et ses initiatives et de renforcer sa capacité à répondre aux besoins de ses États membres. Il a ajouté que le paiement régulier des contributions par les États membres reste un facteur essentiel de la viabilité financière.

Dans son allocution, M. Mohamed Saad Berrada, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports du Royaume du Maroc, a réaffirmé le soutien total du Maroc à l’ICESCO, ainsi que son engagement à l’accompagner dans la poursuite de sa mission et la mise en œuvre de ses programmes et projets.

La quatrième session extraordinaire de la Conférence générale de l’ICESCO s’est conclue par une allocution de Dr Konsowa, dans laquelle il a souligné que la force de l’Organisation réside dans l’unité de ses États membres, et dans sa capacité à traduire cette responsabilité commune en décisions concrètes qui préservent sa stabilité et soutiennent sa mission. Il a indiqué que les décisions prises constitueraient une étape importante vers le renforcement de la pérennité de l’ICESCO et la consolidation de sa capacité à poursuivre son rôle en matière de développement, de savoir et de civilisation au service des pays du monde islamique.