L’ICESCO appelle, lors d’une conférence internationale en Pologne, à la nécessité d’élargir la participation mondiale aux sciences spatiales

Bakou, 7 septembre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a participé aux travaux de la 12ᵉ édition de la conférence « European Rover Challenge 2026 (ERC 2026) », tenue du 4 au 6 septembre 2026 à Cracovie, en République de Pologne, avec la participation de 124 équipes d’experts en sciences spatiales représentant 29 pays. Cette conférence vise à promouvoir l’innovation dans les domaines de la robotique spatiale, de l’exploration spatiale et des technologies émergentes, selon le site web de l’ICESCO.

L’ICESCO est représentée lors de cette conférence par Dr Muhammad Sharif, Conseiller au Secteur des Sciences et de l’Environnement, qui a participé à une table ronde intitulée « L’espace au service de la société : renforcement des capacités, applications et communauté mondiale ».

À cette occasion, il a présenté les efforts déployés par l’Organisation pour renforcer les capacités dans les domaines des sciences spatiales et de leurs applications, notamment à travers l’atelier de formation consacré à la conception d’un satellite éducatif « CanSat », organisé dans trois États membres de l’ICESCO.

Il a également mis en lumière les disparités qui persistent en matière d’accès aux sciences spatiales et aux technologies qui y sont associées, soulignant que, malgré les progrès rapides enregistrés dans les domaines de l’intelligence artificielle et des petits satellites, un important déficit de capacités continue de séparer les pays et les institutions.

En conclusion de son intervention, le représentant de l’ICESCO a souligné la nécessité d’aller au-delà des programmes de formation traditionnels afin de permettre aux jeunes de concevoir, tester, lancer et utiliser des technologies spatiales. Il a également appelé à renforcer les partenariats internationaux afin d’associer les scientifiques et ingénieurs des pays en développement et des économies émergentes aux projets, équipes et missions spatiaux.