L’ICESCO clôture un atelier de formation à Rabat sur le rôle de la prospective stratégique dans la prise de décision

Bakou, 8 mai, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a clôturé un atelier de formation, tenu les 6 et 7 mai 2025 au siège de la Commission nationale marocaine pour l’éducation, les sciences et la culture à Rabat, sous le thème : « La prospective stratégique pour la prise de décision », selon l’ICESCO.

L’objectif de cet atelier était de renforcer les capacités des membres de ladite Commission, ainsi que celles du personnel de son secrétariat général dans les domaines de la planification prospective et de la prise de décision stratégique.

L’atelier a été organisé par le Centre de Prospective stratégique et d’Intelligence artificielle de l’ICESCO, et met l’accent sur l’importance de doter les participants des outils de la prospective, en tant que méthodologie efficace pour anticiper l’avenir, faire face à des défis complexes et soutenir la prise de décision dans les secteurs de l’éducation, des sciences et de la culture.

Au cours de l’atelier, Dr Kais Hammami, Directeur du Centre de Prospective stratégique et d’Intelligence artificielle, a souligné la nécessité de promouvoir la pensée prospective au sein des institutions nationales, indiquant que la prospective stratégique permet d’anticiper les grandes transformations et de saisir les opportunités émergentes.

Il a par ailleurs réaffirmé l’engagement de l’ICESCO à accompagner ses États membres dans le renforcement de leurs capacités prospectives, afin de relever avec plus d’efficacité les défis de demain.

L’atelier a été ponctué de séances théoriques et d’exercices pratiques et interactifs, au cours desquels les participants ont été formés à divers outils de la prospective, tels que l’exploration des perspectives futures, l’analyse des tendances et l’élaboration de scénarios prospectifs. Les participants ont manifesté un vif intérêt pour l’intégration de ces approches dans leurs pratiques institutionnelles et organisationnelles.

L’atelier s’est achevé par une séance collective de brainstorming consacrée à la discussion de l’intégration des approches prospectives dans la planification générale, afin de garantir une réponse efficace aux transformations futures et de promouvoir un développement durable au bénéfice des générations à venir.