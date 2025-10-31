L’ICESCO et la Fondation Heydar Aliyev prolongent la date limite de dépôt des candidatures au Prix d’excellence Natavan pour le patrimoine
Bakou, 31 octobre, AZERTAC
L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et la Fondation Heydar Aliyev annoncent la prolongation, jusqu’au 30 novembre 2025, de la date limite de dépôt des candidatures au Prix d’excellence « ICESCO-Azerbaïdjan Natavan pour le Patrimoine », selon le site de l’ICESCO.
Lancé conjointement en début d’année par l’ICESCO et la Fondation, ce Prix vise à récompenser les initiatives distinguées en matière de préservation, de sauvegarde et de gestion du patrimoine culturel matériel, et à encourager les approches novatrices à même de protéger l’identité culturelle et de promouvoir la participation des communautés locales.
Le montant total du Prix s’élève à 130 000 $US, répartis en deux catégories : la catégorie « Projets » (100 000 $US) et la catégorie « Individus » (30 000 $US).
Les candidatures doivent être soumises par courriel à l’adresse [email protected]
, en utilisant les formulaires officiels disponibles sur le portail du patrimoine de l’ICESCO.
Pour connaître les critères d’admissibilité, le calendrier et les modalités de candidature, veuillez consulter
le site: https://icesco.org/765l
Cette prolongation vise à permettre à un plus grand nombre d’institutions, d’experts et de spécialistes du monde islamique de compléter et de soumettre leur candidature.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
La coopération économique azerbaïdjano-hongroise discutée à Samarcande
- 31.10.2025 [20:27]
Le taux d’inflation annuel de la zone euro en baisse à 2,1%
- 31.10.2025 [17:17]
Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite au Kazakhstan
- 31.10.2025 [15:51]
Le prix de l’or en hausse et celui de l’argent en chute sur les bourses
- 31.10.2025 [15:35]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 31.10.2025 [14:44]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en diminution
- 31.10.2025 [12:55]
Le 31 octobre, c’est la Journée mondiale des villes
- 31.10.2025 [11:23]
Pays-Bas : recul de l’extrême droite, essor du centre aux législatives
- 30.10.2025 [19:06]
La Chine lancera le vaisseau spatial habité Shenzhou-21 le 31 octobre
- 30.10.2025 [18:12]
Neuf familles s’installent dans le village de Vengli de la région d’Aghdam
- 30.10.2025 [17:08]
Cambriolage au Louvre : cinq nouvelles interpellations en région parisienne
- 30.10.2025 [16:05]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
- 30.10.2025 [15:23]
Les cours du pétrole poursuivent leur diminution sur les bourses mondiales
- 30.10.2025 [11:45]
Leyla Aliyeva assiste à la présentation du documentaire « Hirkan » à Guébélé
- 30.10.2025 [11:18]
Le prix du baril de pétrole azerbaïdjanais dépasse les 66 dollars
- 30.10.2025 [10:30]
L’Azerbaïdjan sera représenté par 9 judokas au Championnats d’Europe
- 29.10.2025 [20:25]
L’Azerbaïdjan et Oman discutent des questions relatives à leur coopération
- 29.10.2025 [17:14]
Les cours du pétrole en régression sur les bourses mondiales
- 29.10.2025 [16:33]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en forte baisse
- 29.10.2025 [15:12]
Le village de Hassanriz de la région d’Aghdéré reçoit ses nouveaux résidents
- 29.10.2025 [14:36]
L'ouragan Melissa frappe la Jamaïque, l'ONU se prépare à apporter de l'aide
- 29.10.2025 [12:45]
Le prix de l’or en baisse et celui de l’argent en hausse sur les bourses
- 29.10.2025 [11:05]
Un autre groupe d’anciens déplacés internes retourne à Aghdam et à Aghdéré
- 29.10.2025 [10:41]
Apec 2025 : Trump arrive à Gyeongju et débute son programme de 2 jours
- 29.10.2025 [10:37]
Dakar : l’Afrique face aux nouveaux enjeux des médias
- 28.10.2025 [17:02]
Le cours du pétrole azerbaïdjanais en régression sur les bourses
- 28.10.2025 [16:43]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 28.10.2025 [16:31]
Les prix de l’or et de l’argent poursuivent leur chute sur les bourses
- 28.10.2025 [11:05]
Le président du Sénat roumain est en visite en Azerbaïdjan
- 28.10.2025 [10:52]
Le président du Sénat pakistanais entame une visite en Azerbaïdjan
- 28.10.2025 [10:11]