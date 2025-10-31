L’ICESCO et la Fondation Heydar Aliyev prolongent la date limite de dépôt des candidatures au Prix d’excellence Natavan pour le patrimoine

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et la Fondation Heydar Aliyev annoncent la prolongation, jusqu’au 30 novembre 2025, de la date limite de dépôt des candidatures au Prix d’excellence « ICESCO-Azerbaïdjan Natavan pour le Patrimoine », selon le site de l’ICESCO.

Lancé conjointement en début d’année par l’ICESCO et la Fondation, ce Prix vise à récompenser les initiatives distinguées en matière de préservation, de sauvegarde et de gestion du patrimoine culturel matériel, et à encourager les approches novatrices à même de protéger l’identité culturelle et de promouvoir la participation des communautés locales.

Le montant total du Prix s’élève à 130 000 $US, répartis en deux catégories : la catégorie « Projets » (100 000 $US) et la catégorie « Individus » (30 000 $US).

Les candidatures doivent être soumises par courriel à l’adresse [email protected]

, en utilisant les formulaires officiels disponibles sur le portail du patrimoine de l’ICESCO.

Pour connaître les critères d’admissibilité, le calendrier et les modalités de candidature, veuillez consulter

le site: https://icesco.org/765l

Cette prolongation vise à permettre à un plus grand nombre d’institutions, d’experts et de spécialistes du monde islamique de compléter et de soumettre leur candidature.