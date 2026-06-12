L’ICESCO et le Centre de Civilisation islamique en Ouzbékistan examinent les préparatifs de deux Conférences internationales sur la civilisation du monde islamique et l’imam al-Bukhari

Bakou, 12 juin, AZERTAC

Le Directeur général de l’ICESCO, Dr Salim M. AlMalik, a tenu une réunion de coordination avec Dr Firdavs Abdukhalikov, Directeur du Centre de civilisation islamique en Ouzbékistan, consacrée à l’examen des dispositions finales relatives à l’organisation de deux Conférences scientifiques internationales :« AL-Jami’ al-Musnad as-Sahih par l’imam al-Bukhari : le livre de la Oumma », et ». Conférence internationale sur le grand héritage du passé : fondement d’un avenir éclairé ». Ces deux conférences sont prévues du 7 au 10 juillet 2026 dans les villes de Tachkent et Samarcande, sous le haut patronage de Son Excellence le Président de la République d’Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, selon le site web de l’ICESCO.

Lors de cette réunion, tenue vendredi 12 juin 2026 par visioconférence, le Directeur général de l’ICESCO a réaffirmé l’engagement de l’Organisation à assurer le succès de ces deux Conférences, ainsi que la participation du plus grand nombre possible de ministres, responsables, grands savants, muftis, chercheurs et représentants des institutions religieuses du monde Il a également souligné que l’organisation de ces manifestations scientifiques, en partenariat avec le Centre de civilisation islamique, s’inscrit dans le cadre des efforts conjoints visant à mettre en lumière les contributions scientifiques et intellectuelles de la civilisation islamique, qui ont enrichi la civilisation humaine et contribué à son essor.

Le Directeur général de l’ICESCO a par ailleurs salué la qualité des relations bilatérales entre l’Organisation et l’Ouzbékistan au cours des dernières années, rappelant sa participation prochaine au Festival international de musique du Maqam, prévu à la fin du mois en cours dans la ville ouzbèke de Namangan.

De son côté, Dr Firdavs Abdukhalikov a mis en avant le rôle de l’ICESCO dans ses domaines de compétence, soulignant l’estime particulière dont elle jouit auprès de Son Excellence le Président Shavkat Mirziyoyev. Il a également réaffirmé la volonté du Centre de mobiliser l’ensemble des moyens nécessaires pour garantir le succès de ces deux Conférences, qui constituent une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales.

Ont pris part à la réunion, pour l’ICESCO : Dr Abdelilah Benarafa, Directeur général adjoint, M. Anar Karimov, Directeur du Secteur des Partenariats et de la Coopération internationale, ainsi que l’Ambassadeur Khalid Fathalrahman, Directeur du Centre du Dialogue Civilisationnel.