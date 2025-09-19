L’ICESCO et le ministère marocain de l’Enseignement supérieur lancent deux formations au profit de 240 enseignants universitaires

Bakou, 19 septembre, AZERTAC

L’Organisation islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et la Fédération des Universités du Monde Islamique (FUMI), en partenariat avec le ministère marocain de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, ont lancé, jeudi 18 septembre 2025, deux nouvelles formations dans le cadre du programme « Renforcement des compétences pédagogiques et numériques des enseignants-chercheurs (ReCOMP-ES) ».

Ce programme bénéficiera à 240 professeurs d’université et nouveaux enseignants-chercheurs au Maroc, et repose sur une approche moderne visant à développer les compétences dans les domaines de la pédagogie, de la didactique et de la numérisation de l’éducation, selon le site web de l’ICESCO.

Il s’attache à doter les professeurs de méthodes d’enseignement innovantes et efficaces intégrant les outils numériques à tous les niveaux d’études, contribuant ainsi à améliorer le rendement de l’enseignement et à offrir aux étudiants une formation plus riche et de meilleure qualité.

Dr Omar Halli, conseiller du Directeur général de l’ICESCO de la Fédération des Universités du Monde Islamique (FUMI), a expliqué que le programme offrira aux nouveaux professeurs et chercheurs l’opportunité d’acquérir des compétences en matière d’éducation numérique et d’adopter des mécanismes pédagogiques innovants qui améliorent la qualité de l’enseignement supérieur.

Dr Khaled Berrada, coordinateur du projet et Directeur de la Chaire ICESCO en éducation ouverte à l’Université Mohammed V au Maroc, a pour sa part souligné que cette initiative constitue une étape qualitative pour soutenir la transformation numérique dans les universités et consolider la culture de l’innovation et l’échange d’expériences entre les institutions académiques.

Les deux formations seront mises en œuvre dans six universités marocaines réparties en deux groupes : le premier comprend l’Université Ibn Tofail à Kénitra, l’Université Cadi Ayyad à Marrakech et l’Université Abdelmalek Saadi à Tétouan ; le second regroupe l’Université Chouaib Doukkali à El Jadida, l’Université Hassan 1er à Settat et l’Université Hassan II à Casablanca.

Il importe de rappeler que ce programme s’harmonise avec la Vision 2030 de l’ICESCO et de la Fédération des Universités du Monde Islamique, qui met l’accent sur la transformation numérique dans les domaines économique, environnemental et éducatif, en particulier l’enseignement supérieur, conformément aux Objectifs de développement durable, notamment le quatrième objectif relatif à la garantie d’une éducation inclusive et de qualité pour tous.