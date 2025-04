L’ICESCO et le PNUD signent un mémorandum d’entente visant à renforcer les capacités en production du savoir

Bakou, 12 avril, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont signé, le 11 avril 2025, un mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération et à conjuguer les efforts, en vue de mettre en œuvre des initiatives novatrices dans les domaines de l’économie du savoir, de la bonne gouvernance, de la transformation numérique et des études analytiques sur le développement durable, selon le site web de l’ICESCO.

Le mémorandum a été signé au siège de l’ICESCO par Dr Salim M. Al-Malik, Directeur général de l’ICESCO, et Dr Abdallah Al-Dardari, sous-secrétaire général de l’ONU, administrateur assistant du PNUD et directeur du Bureau régional du PNUD pour les États arabes, en présence de Dr Hany Turki, conseiller technique principal et directeur du Projet Connaissances au sein du PNUD, ainsi que de Mme Ilaria Carnevali, représentante résidente du PNUD au Royaume du Maroc.

Lors de la cérémonie de signature, Dr Al-Malik a salué le partenariat exemplaire entre l’ICESCO et le PNUD, exprimant sa satisfaction quant à la signature de ce mémorandum. À cette occasion, il a annoncé le lancement de cinq initiatives conjointes ICESCO-PNUD, notamment la deuxième phase de l’Académie des compétences de l’ICESCO, intitulée « Sprint d’apprentissage », ainsi que la préparation conjointe pour discuter de « L’impact des technologies émergentes sur les compétences de demain », lors de la prochaine session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Les autres initiatives comprennent la tenue d’une conférence des ministres de l’Enseignement supérieur sur les stratégies de renforcement des capacités en matière de savoir, fondée sur les résultats de l’Indice mondial du savoir, ainsi qu’un programme de renforcement des capacités en matière de données dans le monde islamique, et un programme conjoint de soutien à l’éducation dans les pays en situation de crise.

Pour sa part, Dr Abdallah Al-Dardari s’est dit ravi de visiter l’ICESCO et de signer ce mémorandum, exprimant son vif intérêt à explorer de nouveaux horizons de coopération constructive, à la lumière du développement significatif des activités du PNUD au Royaume du Maroc, qui offre des perspectives élargies de partenariat avec l’ICESCO, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle. Il a également souligné d’autres axes de coopération tels que l’échange et la diffusion d’expertises et expériences auprès des États membres, la promotion des économies fondées sur le savoir et le développement de leur compétitivité à l’échelle mondiale.

Le mémorandum prévoit le renforcement des capacités institutionnelles et humaines dans le monde islamique, à travers l’organisation et la mise en œuvre de sessions de formation et d’ateliers visant à développer le capital humain, la co-organisation de conférences et forums spécialisés sur les défis mondiaux urgents, ainsi que l’élaboration de rapports stratégiques conjoints sur le développement durable.

Il prévoit également la coopération en matière de collecte de données et d’évaluation d’impact pour appuyer l’élaboration de politiques fondées sur la science, ainsi que la publication de recherches, y compris les résultats de l’Indice mondial du savoir et des rapports stratégiques sur l’éducation, la science, le progrès culturel et les économies du savoir.

À l’issue de la cérémonie, les chefs de secteurs et départements de l’ICESCO ont présenté les principales initiatives et projets menés par l’Organisation, notamment dans les domaines du renforcement des capacités des jeunes et des femmes, du développement des compétences, de la promotion de l’innovation, de la recherche scientifique et de la diffusion du savoir, ainsi que de l’investissement dans la science et les technologies modernes au service des pays du monde islamique.