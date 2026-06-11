L’ICESCO lance un nouvel outil de mesure pour les industries culturelles et créatives dans le monde islamique

Bakou, 11 juin, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a lancé un nouvel outil de mesure destiné à soutenir les industries culturelles et créatives dans ses États membres, lors d’un atelier de formation intitulé « Indice de l’ICESCO des technologies culturelles et créatives », tenu en présentiel et à distance au siège de l’Organisation à Rabat. L’événement a réuni plus de 190 participants issus de 23 pays, parmi lesquels des chercheurs, des experts, des représentants des commissions nationales, des ministères de la Culture et des institutions créatives, selon l’ICESCO.

Dans son allocution d’ouverture de l’atelier, auquel a assisté Mme Raja Yousfi, chargée d’affaires à l’ambassade de Tunisie à Rabat, Dr Mohamed Zinelabidine, Chef du Secteur de la Culture de l’ICESCO, a souligné que les technologies culturelles et créatives sont devenues un levier stratégique du développement durable et de l’innovation. Il a insisté sur l’importance de disposer d’indicateurs fiables permettant d’élaborer des politiques culturelles fondées sur les données, précisant que le lancement de cet indice s’inscrit dans le cadre de la série « ICESCO : Leadership dans les nouvelles politiques culturelles 2021-2029 ».

Par la suite, Mme Saloua Abdelkhalek, Directrice générale du Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique, a présenté le rôle du Centre dans l’accompagnement des initiatives innovantes dans les industries culturelles et créatives, mettant en lumière l’impact croissant des outils numériques sur le développement des écosystèmes culturels dans le monde islamique.

De son côté, Dr Mohamed Amin Hammami, artiste et expert international en créativité numérique et culture numérique, a présenté l’architecture du nouvel indice. Il a expliqué que celui-ci repose sur 47 indicateurs répartis en neuf piliers couvrant l’innovation numérique, les compétences, les infrastructures, le marché, le cadre réglementaire, la participation du public, la durabilité, les données et l’intelligence artificielle, ainsi que la coopération et les partenariats.