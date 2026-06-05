L’ICESCO organise un webinaire sur le rôle des musiques du monde dans la promotion du dialogue interculturel

Bakou, 5 juin, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a organisé un webinaire sous le thème : « Musiques du monde, patrimoine vivant et dialogue interculturel : présentation de l’Institut international des musiques du monde (IIMM) », avec la participation de plus de 40 experts et représentants d’institutions culturelles internationales.

Cette rencontre visait à mettre en lumière le rôle de la musique dans le renforcement du dialogue entre les cultures, la sauvegarde du patrimoine vivant et l’ouverture de nouvelles perspectives de coopération culturelle internationale, selon l’ICESCO.

Cette rencontre, tenue jeudi 5 juin 2026 dans le cadre du projet du Réseau international de l’ICESCO des sociétés civiles pour la culture et le développement, a été modérée par Mme Somia Djacta, Cheffe du Bureau de l’ICESCO auprès de l’UNESCO. Celle-ci a souligné l’importance de cette initiative pour renforcer les passerelles de communication entre les acteurs culturels et mettre en valeur le patrimoine musical en tant que langage universel commun.

Dans son allocution d’ouverture, Dr Mohamed Zinelabidine, Chef du Secteur de la Culture à l’ICESCO, a affirmé que les musiques du monde constituent un pont de compréhension entre les peuples et un instrument efficace de promotion de la culture de la paix, fondée sur la diversité culturelle et le respect mutuel. Il a également souligné que l’ouverture aux différentes expressions artistiques représente un levier essentiel pour le renforcement du dialogue interculturel.

Par la suite, Mme Margaret Dechenaux, fondatrice et directrice de l’Institut international des musiques du monde, a présenté l’expérience de l’Institut, précisant qu’il propose actuellement 17 parcours de formation diplômants et organise chaque année plus de 40 sessions internationale majeures. Elle a exprimé sa volonté de développer des projets conjoints avec l’ICESCO dans les domaines de la formation et de la valorisation du patrimoine culturel immatériel.

De son côté, Dr Hyung Suk Moon, président d’honneur de l’Institut, a mis en exergue l’importance de la diplomatie culturelle dans le rapprochement entre les peuples. Il a présenté plusieurs expériences internationales et évoqué les perspectives prometteuses de coopération dans les domaines des industries culturelles et créatives ainsi que de la numérisation du patrimoine.

Pour sa part, M. Frédéric Jambu, coordinateur du projet du Réseau international de l’ICESCO des sociétés civiles pour la culture et le développement et expert en diplomatie culturelle, a présenté les objectifs de cette plateforme internationale, soulignant qu’elle vise à soutenir les partenariats, favoriser l’échange d’expertises et mettre en œuvre des projets conjoints entre les organisations de la société civile. Quant à M. Lotfi Ben Salah, président de l’Association club Sombati de musique arabe en Tunisie, il a présenté les initiatives de son association en matière de préservation, de documentation et de diffusion du patrimoine musical arabe.

Le webinaire s’est conclu par la réaffirmation de l’importance de l’ouverture culturelle en tant que vecteur d’enrichissement mutuel, ainsi que de la nécessité de poursuivre la construction de partenariats efficaces entre les institutions culturelles internationales et les organisations de la société civile, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération entre l’ICESCO et l’Institut international des musiques du monde (IIMM).