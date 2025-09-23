L’ICESCO participe au Forum international de Saint-Pétersbourg pour le dialogue interreligieux en Russie

Bakou, 23 septembre, AZERTAC

Dr Abdelilah Benarafa, Directeur général adjoint de l’Organisation du Monde islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a pris part à la troisième édition du Forum international de Saint-Pétersbourg pour le dialogue interreligieux (SPIRF-25), tenue le lundi 22 septembre 2025 à Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, sous le thème : « La coopération interreligieuse, condition du développement spirituel et moral de l’être humain dans le monde contemporain ». Cet événement a réuni des personnalités religieuses, intellectuelles et universitaires venues de divers pays, selon le site web de l’ICESCO.

Lors de la session plénière, le Directeur général adjoint a prononcé une allocution soulignant l’importance du dialogue interreligieux et interculturel pour relever les défis mondiaux actuels, combattre l’extrémisme et les discours de haine, et promouvoir les valeurs de coexistence et de paix.

Il a également passé en revue les principales initiatives de l’ICESCO dans ce domaine, parmi lesquelles : le Webinaire mondial des chefs religieux pendant la pandémie de COVID-19; la Conférence internationale sur les valeurs civilisationnelles dans la Sîrah du Prophète; la publication de l’encyclopédie sur la « Déconstruction du discours extrémiste »; le lancement du Prix de l’ICESCO « Leadership pour la Paix et la Sécurité » (LTIPS); ainsi qu’un ensemble de programmes de formation et de recherche destinés à soutenir le dialogue et la compréhension entre cultures et religions.

M. Benarafa a affirmé que l’ICESCO poursuit ses efforts pour édifier un cadre de solidarité mondiale consolidant la paix et la sécurité et promouvant une culture de tolérance et de créativité au service de toute l’humanité.

Le forum a, par ailleurs, examiné plusieurs questions essentielles, notamment : l’interaction des religions du monde et les perspectives de coopération ; l’importance des valeurs spirituelles et éthiques traditionnelles comme fondement de la coopération interconfessionnelle et de la solidarité mondiale ; ainsi que le rôle de la diplomatie religieuse dans le rapprochement des peuples et la promotion de la compréhension mutuelle.