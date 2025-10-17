L’ICESCO plaide pour des politiques globales de protection des enfants contre l’addiction numérique et la violence en ligne

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a pris part à un atelier organisé par le Centre de recherche statistique, économique et sociale et de formation pour les pays islamiques (SESRIC), les 14 et 15 octobre 2025 à Ankara, sous le thème : « Addiction à Internet : meilleures pratiques pour protéger les enfants contre la violence en ligne dans les États membres de l’Organisation de la Coopération Islamique ». L’événement a réuni un groupe d’experts internationaux pour discuter des initiatives visant à renforcer la sécurité numérique des enfants et des jeunes dans les pays du monde islamique.

L’ICESCO était représentée par M. Mohamed Hedi Shili, Directeur du Département des affaires juridiques et des Normes internationales, qui est intervenu lors de la quatrième séance de l’atelier pour aborder les moyens de lutte contre l’addiction à Internet et la protection des enfants dans les cadres juridiques nationaux et internationaux, tout en mettant en lumière les défis liés à la mise en œuvre effective de ces politiques, selon le site web de l’ICESCO.

M. Shili a souligné que la relation entre l’addiction numérique et la violence en ligne est dialectique et complexe, chacune alimentant l’autre et aggravant les répercussions psychologiques et sociales chez les enfants et les adolescents. Il a estimé que le vide législatif dans plusieurs pays du monde islamique met en évidence la nécessité d’une approche intégrée, qui dépasse la simple criminalisation de certaines formes de violence numérique, afin de s’attaquer aux racines psychologiques, sociales et culturelles du phénomène. Il a également appelé à une approche globale et participative impliquant l’État, la famille, l’école, la société civile et le secteur technologique.

Le représentant de l’ICESCO a conclu en insistant sur l’importance d’adopter le concept de « cybersécurité humaine » et a indiqué que l’Organisation, en coordination avec le Secrétariat général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), est prête à proposer un accord sur la cybersécurité et la protection des individus dans l’espace numérique. Cet accord reposerait sur cinq principes fondamentaux : la prévention et l’éducation, la responsabilité partagée, la protection globale des droits de l’enfant, la coopération internationale et la souveraineté numérique éthique conforme aux valeurs spirituelles et humaines du monde islamique.

L’atelier a formulé plusieurs recommandations, notamment l’élaboration de cadres nationaux pour lutter contre la cyberdépendance, le renforcement de la coordination entre les ministères de la santé, de l’éducation et des affaires sociales, l’intégration des questions liées à la violence numérique dans les programmes scolaires, la formation de spécialistes en matière de conseil, l’encouragement de l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle et le renforcement des partenariats pour garantir un environnement numérique sûr pour les enfants.