L’ICESCO prend part à la Conférence internationale sur le patrimoine intellectuel de l’Imam Al-Maturidi en Ouzbékistan

Bakou, 1er mai, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a pris part à la Conférence scientifique internationale intitulée : « Le maturidisme : école de tolérance, de modération et de savoir », tenue les 29 et 30 avril 2025 à Samarcande, en République d’Ouzbékistan, en vue de mettre en lumière les contributions de l’Imam Al-Maturidi et de son école au développement des sciences islamiques. La Conférence a été marquée par une participation de haut niveau, notamment des érudits, des ministres et des représentants d’institutions internationales concernées, selon l’ICESCO.

La Conférence a débuté par une allocution d’ouverture de S.E. M. Shavkat Mirziyoyev, Président de la République d’Ouzbékistan, prononcée par M. Ruslanbek Kurultayevich Davletov, Conseiller du président.

Dans son intervention, Dr Abdelilah Benarafa, Directeur général adjoint de l’ICESCO, a souligné l’importance de renouveler Ilm al-Kalam (science de la parole) afin qu’il soit en adéquation avec les évolutions contemporaines ainsi qu’avec les nouveaux défis intellectuels et religieux. Il a également affirmé que la relecture du patrimoine intellectuel de l’Imam Al-Maturidi mérite un intérêt universitaire à la hauteur de son envergure intellectuelle, d’autant que la révolution technologique actuelle soulève des problématiques inédites, rendant nécessaire la modernisation d’Ilm al-Kalam, à l’instar de l’approche adoptée par l’Imam Al-Maturidi en son temps.

En outre, Dr Benarafa a appelé au renforcement de la coopération avec les institutions scientifiques en Ouzbékistan, rappelant à cet égard la signature d’un mémorandum d’entente entre l’ICESCO et le Centre international de recherche sur les enseignements de l’Imam Al-Maturidi.

Il a précisé que l’Organisation envisage de lancer des initiatives scientifiques conjointes, notamment la création de chaires scientifiques dans les domaines du patrimoine, de la pensée et du dialogue interculturel, dans le cadre de son Projet « Les voies de l’ICESCO vers le futur ».

De son côté, l’Ambassadeur Khalid Fathalrahman, Directeur du Centre du Dialogue civilisationnel de l’ICESCO, a présenté une intervention intitulée : « Principes fondamentaux de la coopération entre l’ICESCO et le Centre international de recherche sur les enseignements de l’Imam Al-Maturidi », dans laquelle il a mis en exergue l’importance de l’action conjointe pour promouvoir la recherche scientifique et renforcer la culture du dialogue et de la compréhension mutuelle entre les civilisations.