L’ICESCO publie la cinquième série d’études spécialisées sur l’enseignement de l’arabe aux non arabophones

Bakou, 2 juin, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a publié, à travers son Centre de la langue arabe pour les non arabophones, la cinquième série d’études spécialisées dans le domaine de l’enseignement de la langue arabe aux non arabophones. Cette publication s’inscrit dans le cadre du projet « Études spécialisées », supervisé par le Centre, et relève de ses efforts visant à développer la recherche scientifique et à améliorer les pratiques pédagogiques dans ce domaine, selon le site de l’ICESCO.

Cette série comprend dix ouvrages scientifiques évalués par des pairs, auxquels ont contribué des experts et chercheurs spécialisés issus de dix pays, à savoir : la Jordanie, l’Indonésie, l’Ouzbékistan, l’Iran, le Royaume-Uni, la Türkiye, l’Afrique du Sud, le Mali, la Malaisie et le Maroc.

Les nouvelles publications visent à enrichir la bibliothèque arabe par des études universitaires rigoureuses, ainsi qu’à renforcer la recherche scientifique et pédagogique liée à l’enseignement et à l’apprentissage de la langue arabe, en phase avec les transformations rapides que connaît le secteur de l’éducation aux niveaux didactique et technique.

Les ouvrages abordent des thématiques variées reflétant l’élargissement des champs de recherche dans l’enseignement de l’arabe aux non arabophones, notamment :

− L’intelligence humaine dans l’enseignement de l’arabe aux non arabophones : activation du subconscient par la programmation neurolinguistique ;

− L’enseignement de l’arabe à distance en Indonésie : étude analytique appliquée ;

− Lexèmes communs entre l’arabe et l’ouzbek et leur utilisation dans la création d’un dictionnaire bilingue et dans l’enseignement de l’arabe aux non arabophones ;

− Enseignement de l’arabe en Iran et en Türkiye : étude comparative ;

− Normes culturelles dans l’enseignement de l’arabe aux non arabophones : approche et mise en perspective ;

− Introduction appliquée à l’enseignement de la rhétorique arabe aux non arabophones ;

− Utilisation des technologies dans l’enseignement de l’arabe comme langue étrangère : cas des établissements d’enseignement supérieur en Afrique du Sud ;

− La langue arabe et son enseignement au Mali : entre méthodes traditionnelles et approches modernes ;

− Analyse des besoins linguistiques des pèlerins du Hajj et de la Omra non arabophones ;

− Conscience phonologique et visuelle chez les non-arabophones : stratégies et alternatives numériques.

L’ICESCO met à disposition ces publications en libre accès et permet leur téléchargement gratuit sur son site officiel, via le lien suivant :

https://icesco.org/pnzf