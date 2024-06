L’ICESCO rend publics les horaires de visite de l’exposition et du musée de la Sîrah du Prophète après l’Aïd Al-Adha

Bakou, 10 juin, AZERTAC

L’exposition et le musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique, abrités par le siège de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) à Rabat, rouvriront leurs portes aux visiteurs à partir du mercredi 19 juin 2024, après la fête de l’Aïd Al-Adha, qui débutera le samedi 15 juin 2024.

L’exposition et le musée continueront, après ces vacances, à accueillir les visiteurs tous les jours de la semaine, de 10h00 à 17h00 (heure de Rabat), sauf le lundi.

Depuis son ouverture au grand public le 28 novembre 2022, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, et suite à l’inauguration officielle à laquelle a assisté Son Altesse Royale Moulay El Hassan, Prince Héritier du Royaume du Maroc, l’exposition et le musée connaissent un grand succès auprès du public de tout âge, qu’il s’agisse de citoyens marocains, de résidents ou de visiteurs du Royaume du Maroc, le nombre total de visiteurs avoisinant jusqu’à présent les six millions.

L’exposition et le musée constituent le couronnement d’un partenariat stratégique tripartite entre l’ICESCO, la Ligue islamique mondiale (LIM) et la Rabita Mohammadia des Oulémas du Royaume du Maroc. Il s’agit de la première édition des expositions de la Sîrah du Prophète, organisée en dehors du Royaume d’Arabie Saoudite, dont le siège est à Al-Madinah Al-Munawwarah et qui visent à transmettre le message de l’Islam représenté par la justice, la paix, la miséricorde, la tolérance, la coexistence et la modération, en s’appuyant sur le Saint Coran, la noble Sunna et l’histoire islamique rayonnante, à travers les dernières technologies d’affichage.

L’exposition et le musée se réjouissent d’accueillir gratuitement leurs visiteurs qui peuvent réserver des billets via le lien : http://tickets.ma.salamfairs.com.sa , ainsi que sur le lien : https://forms.gle/YhNbfRAUzo9Cg4Rd9 pour les visites de groupe.