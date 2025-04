L’ICESCO souligne l’importance d’intensifier la coopération internationale lors de la 221e session du Conseil exécutif de l’UNESCO

Bakou, 11 avril, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) participe à la 221e session du Conseil exécutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), qui se tient du 7 au 17 avril 2025, au siège de l’Organisation à Paris, en France, selon le site web de l’ICESCO.

Mme Somia Djacta, cheffe du Bureau de l’ICESCO et déléguée permanente auprès de l’UNESCO, qui a représenté l’ICESCO lors de cette session, a souligné la nécessité urgente d’intensifier la coopération internationale pour faire face aux défis mondiaux contemporains, notamment le changement climatique, les menaces pesant sur le patrimoine culturel et l’accès inégal à une éducation de qualité. Elle a mis en avant l’engagement de l’ICESCO à coopérer avec ses États membres et la communauté internationale pour renforcer les capacités, favoriser la transformation numérique et protéger le patrimoine de ses États membres.

Mme Djacta a également passé en revue nombre d’initiatives, de programmes et d’activités de l’ICESCO qui reflètent l’approche globale de l’Organisation pour atteindre les Objectifs de développement durable, notamment la création du Centre du patrimoine dans le monde islamique pour protéger le patrimoine en péril, le lancement de la Charte du monde islamique pour l’intelligence artificielle, le projet des « Routes du Hajj à Makkah Al-Moukarramah et Mosquées historiques », la promotion de l’éducation verte, ainsi que des initiatives visant à qualifier les femmes et les jeunes dans le domaine des sciences et de la technologie.

A la fin de son intervention, Mme Djacta a insisté sur l’importance des efforts concertés entre l’ICESCO et l’UNESCO, et a imaginé un avenir où leur expertise et leurs ressources combinées contribueront à des résultats tangibles pour leurs États membres, déclarant que « renforcer la coopération entre les deux parties façonnera un monde où la science prospère de manière participative, où la science sert le développement, où la solidarité coexiste avec la diversité culturelle, et où la dignité résonne dans chaque expérience humaine.»