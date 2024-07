L’ICESCO tient la première édition du Séminaire international « Le Coran et l’Occident : vers une approche rationnelle »

Bakou, 10 juillet, AZERTAC

Le siège de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) à Rabat, a abrité, mardi 9 juillet 2024, la première édition du Séminaire international « Le Coran et l’Occident : vers une approche rationnelle », tenu par l’ICESCO, en coopération avec l’Institut allemand pour le Dialogue et la Compréhension « Mouatana », et en présence de hauts responsables internationaux, de nombre d’Ambassadeurs accrédités auprès du Royaume du Maroc et de chercheurs spécialisés dans les études islamiques et le dialogue interreligieux, selon le site web de l’ICESCO.

Les travaux du Séminaire, tenu en présentiel et par visioconférence, ont débuté par la récitation de versets du Saint Coran, suivie d’une allocution d’ouverture prononcée par l’Ambassadeur Khalid Fathalrahman, Chef du Centre de Dialogue civilisationnel de l’ICESCO, dans laquelle il a souligné que le Séminaire traite d’un sujet important et primordial pour tous les musulmans, et sera marqué par des interventions riches de nombre de penseurs, d’experts et de chercheurs dans le domaine des études arabes et islamiques et du dialogue interreligieux.

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO a ouvert son allocution en soulignant que le Coran, par son impact humanitaire, est le livre qui a le plus contribué à façonner la personnalité et l’attitude de ses adeptes. Il a également indiqué que le Séminaire s’inscrit dans le cadre de la promotion du bien, de la sécurité, de la paix, et de la coexistence de l’humanité, conformément au thème et langage dudit Séminaire.

Il a précisé que la représentation de l’Occident au sein du Séminaire tient compte de tout le poids civilisationnel de l’Occident et de ses manifestations dans le système des relations humaines et de ses projections géostratégiques, passant en revue les points de vue intellectuels de nombre d’orientalistes sur l’éloquence et le miracle du Saint Coran, et son impact sur l’âme humaine.

Le Directeur général de l’ICESCO a souligné que l’approche rationnelle est le meilleur moyen de faire face aux campagnes de diffamation contre le Saint Coran, à savoir une approche qui implique un engagement strict de la part de tous à respecter les sacralités, à défendre les valeurs de la liberté d’expression, tout en ajustant son rythme en fonction des limites des libertés d’autrui. Il a aussi révélé que l’Organisation annoncera le lancement de l’initiative « Lisez-le… pour le comprendre » au terme du Séminaire, après réception des propositions des Commissions nationales des États membres à ce sujet.

Dans son allocution, M. Robert Dölger, Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne auprès du Royaume du Maroc, a affirmé que le Coran occupe une place importante en Europe et met en évidence le métissage entre les différentes civilisations.

Pr Stefan Schreiner, Professeur titulaire d’études religieuses et juives à l’Université de Tübingen en Allemagne, a tenu la conférence prince principale intitulée « Connaissance progressive du Coran en Europe grâce à la traduction ». Cette dernière a été suivie d’une table ronde animée par Dr Abdelmalek Hibaoui, Chef du Département du dialogue interreligieux à l’Institut allemand pour le Dialogue et la Compréhension (Mouatana), et d’une séance intitulée « Visions et idées », animée par Mme Ramata Alamamy Mbaye, Chef du Secteur des Sciences humaines et sociales de l’ICESCO, avec la participation d’experts provenant de plusieurs pays.