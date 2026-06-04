L’ICESCO tient un atelier régional sur l’intégration de la psychopédagogie dans la formation des enseignants

Bakou, 4 juin, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), en coopération avec la Fondation Hamdan bin Rashid Al Maktoum pour les sciences médicales et éducatives, a tenu un atelier régional sous le thème : « Mise à profit de la psychopédagogie dans le développement professionnel des enseignants ». Tenu dans la salle Mishkat de l’Organisation les 3 et 4 juin 2026, cet atelier a bénéficié à 186 stagiaires représentant 15 pays d’Afrique, d’Asie centrale et d’Asie du Sud-Est, issus de différents établissements d’enseignement et opérant dans l’enseignement de l’arabe aux non-arabophones.

Lors de cet événement, Dr Hiba Shanik, experte en formation pédagogique, a présenté et analysé les fondements théoriques de la psychopédagogie et sa contribution au développement des programmes de formation initiale et continue des enseignants. Elle a également passé en revue les principes y afférents à même de promouvoir les compétences professionnelles des enseignants de l’arabe aux non-arabophones, selon le site web de l’ICESCO.

L’experte a modéré des séances pratiques dans lesquelles les participants ont été formés à l’utilisation des stratégies pédagogiques fondées sur la psychopédagogie pour ce type d’enseignement, en utilisant les plateformes numériques et outils d’intelligence artificielle dans l’enseignement et l’évaluation.

À noter que cet atelier est le dixième du programme « Mishkat du leadership éducatif » pour l’année universitaire 2025-2026, mis en œuvre par l’ICESCO en partenariat avec ladite Fondation et en collaboration avec l’Université Sultan Moulay Slimane de Beni Mellal au Maroc, et formant des centaines de professionnels de haut niveau dans l’enseignement de l’arabe aux non-arabophones.