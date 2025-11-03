L’ICESCO tient un atelier sur l’intelligence artificielle et la créativité visuelle dans le cadre de son programme « L’art de l’immersion numérique »

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a tenu dans son siège à Rabat le sixième atelier sur les applications de l’intelligence artificielle (IA) dans les industries culturelles et créatives, sous le thème : « Intelligence artificielle et créativité visuelle : une expérience de vidéo mapping ».

Cet atelier s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Organisation dans l’exploration des interactions croissantes entre technologies modernes et arts contemporains, et le renforcement de la créativité numérique dans le paysage culturel de ses États membres, selon le site web de l’ICESCO.

L’atelier a débuté par une allocution d’ouverture de Dr Mohamed Zine El Abidine, Chef du Secteur de la Culture à l’ICESCO, qui a souligné que la créativité numérique est désormais un outil essentiel de transformation culturelle contribuant au développement des méthodes pédagogiques, à la promotion de l’interaction artistique et à la préservation du patrimoine à l’ère numérique. Il a précisé que l’ICESCO accorde une attention particulière à la création de nouveaux espaces de dialogue entre créateurs et experts de l’art et de la technologie.

Lors de la réunion, M. Ilyes Rebai, Directeur de la création artistique et expert en technologies numériques modernes, a présenté le potentiel de l’IA dans le vidéo-mapping, une technique visuelle innovante qui transforme les façades architecturales en espaces interactifs. M. Rebai a également abordé les enjeux techniques, artistiques et éthiques liés à l’intégration de l’IA dans le processus de créativité visuelle.

L’atelier a donné lieu à des échanges enrichissants avec la participation de plusieurs experts du Secteur de la Culture, dont Dr Mohamed Amine Hammami, Mme Manuela Nicoletti et Mme Zineb Bougrine, qui ont soulevé des questions essentielles sur le concept de créativité à l’ère de l’IA.