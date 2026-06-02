L’IRENA et le Centre pour l'énergie propre de l'Organisation de coopération économique signent un mémorandum d’entente

Bakou, 2 juin, AZERTAC

L’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et le Centre pour l'énergie propre de l'Organisation de coopération économique ont signé un mémorandum d’entente dans le cadre du Forum de l’énergie de Bakou.

Le document a été signé par Francesco La Camera, directeur général de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), et Aysel Yagoubova, directrice exécutive du Centre pour l'énergie propre de l'Organisation de coopération économique.

Le mémorandum crée un cadre de coopération entre les parties dans les domaines des énergies propres et du développement durable. Conformément à ce document, les parties coopéreront au renforcement des infrastructures énergétiques, conformément aux objectifs de la transition énergétique, à la promotion d'une industrialisation verte, à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes de renforcement des capacités, ainsi qu'à l'échange de connaissances et d'expériences sur les cadres politiques, institutionnels et réglementaires en matière d'énergies renouvelables.

Le mémorandum prévoit également la réalisation d'études communes et d'évaluations régionales dans les domaines des énergies propres, de l'industrie verte et de l'interconnexion énergétique, la promotion des investissements et des opportunités financières, ainsi que l'organisation conjointe d'événements d'intérêt mutuel.