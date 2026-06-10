L’offre mondiale de pétrole devrait s’établir à 98,9 millions de barils par jour cette année

Bakou, 10 juin, AZERTAC

Cette année, l’approvisionnement mondial en pétrole devrait s’établir en moyenne à 98,99 millions de barils par jour.

Selon les données de l’Administration américaine d’information sur l’énergie (EIA), l’offre mondiale de pétrole devrait atteindre en moyenne 109 millions 320 mille de barils par jour l’année prochaine.

Par ailleurs, la consommation mondiale de pétrole est prévue à 102 millions 860 mille barils par jour cette année et devrait s’élever à 105 millions 320 mille barils par jour l’an prochain.