L’OMM: L’époque où le monde sera confronté à des problèmes d’eau n’est pas si loin

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Les bassins versants n’ont jamais connu autant de sécheresse. D'après l'indicateur de l'année dernière, on peut conclure que le moment où le monde sera confronté à des problèmes d'eau n'est pas si loin, c'est un fait.

C'est ce qu'a déclaré Stefan Uhlenbrook, Directeur du Bureau des services liés à l’hydrologie, l'eau et la cryosphère de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) lors d’une table ronde de haut niveau consacrée à la biodiversité, l'eau et la connectivité climatique.

« L'année dernière, environ la moitié du cycle d'eau de la Terre était inférieure ou très inférieure à la moyenne. Le record de température est battu chaque mois depuis un an et demi. La planète n’a jamais été aussi chaude auparavant. Cette chaleur dans l’atmosphère assèche les rivières. Nous avons assisté à des températures record dans les océans. La hausse des températures dans les océans et dans l’atmosphère a entraîné des précipitations plus extrêmes. Nous avons donc eu une année caractérisée par des inondations très sévères. En conséquence, des inondations se sont produites dans certains endroits. D'un côté, les gens étaient privés d'eau et, de l'autre, ils étaient confrontés à des tragédies causées par l'eau », a indiqué Stefan Uhlenbrook.