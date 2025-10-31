L’OMS publie un guide mondial pour des sociétés saines, prospères et résilientes et prône une nouvelle ère d’action stratégique pour la santé urbaine

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

À l’occasion de la Journée mondiale des villes, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) appelle les dirigeantes et les dirigeants nationaux et municipaux à faire des zones urbaines des moteurs de la santé, de l’équité et de la durabilité, selon le site officiel de l’OMS.

Plus de 4,4 milliards de personnes, soit plus de la moitié de l’humanité, vivent aujourd’hui dans des zones urbaines, et cette proportion devrait atteindre près de 70 % d’ici à 2050. En ville, il existe des liens forts et évidents entre la santé, les inégalités, l’environnement et l’économie, ce qui entraîne des risques complexes mais crée aussi des possibilités uniques de progresser. Alors que des problèmes de santé se posent dans tous les environnements urbains, c’est souvent dans les bidonvilles et les établissements informels que les résultats en matière de santé sont les plus mauvais, car les personnes qui y vivent occupent des logements insalubres, disposent d’installations sanitaires insuffisantes, sont confrontées à l’insécurité alimentaire et sont de plus en plus exposées aux inondations et à la chaleur. Aujourd’hui, 1,1 milliard de personnes vivent dans ces conditions et leur nombre devrait tripler d’ici à 2050.

Avec la publication aujourd’hui du nouveau guide à l’intention des décideurs, l’OMS propose des idées concrètes pour inaugurer une nouvelle ère d’action en faveur de la santé urbaine. Le guide répond à la demande croissante de solutions globales qui favorisent plus largement la santé en milieu urbain. Il s’agit du premier cadre complet pour aider les gouvernements à planifier la santé urbaine de manière stratégique, en tenant compte de données probantes dans les politiques et les pratiques.

« C’est le moment pour les décideurs à tous les niveaux d’agir ensemble », a déclaré Jeremy Farrar, Sous-Directeur général de l’OMS chargé de la promotion de la santé, de la prévention des maladies et des soins. « Le guide fournit aux dirigeantes et dirigeants nationaux et municipaux, aux planificateurs, aux partenaires et aux communautés un cadre afin de collaborer, dans plusieurs secteurs et à plusieurs échelles, pour un avenir marqué par plus de justice, de santé et de résilience. »

On constate la présence de risques et d’inégalités en matière de santé dans toutes les zones urbaines : une étude portant sur 363 villes de neuf pays d’Amérique latine a révélé des écarts d’espérance de vie allant jusqu’à 14 ans pour les hommes et huit ans pour les femmes entre les villes les plus saines et les villes moins saines. Partout dans le monde, les citadines et les citadins sont confrontés à des risques multiples et qui se chevauchent : pollution de l’air, transports dangereux, logements insalubres, bruit ou risques climatiques. La pollution de l’air tue environ sept millions de personnes par an, et la quasi-totalité des citadines et des citadins respirent un air dont la qualité ne correspond pas aux lignes directrices de l’OMS. La densité de la population augmente les risques d’épidémies de maladies infectieuses telles que la COVID-19 et la dengue, et l’accès limité aux espaces verts accroît le risque de maladies non transmissibles.

Les environnements urbains ont aujourd’hui une influence dominante sur la santé humaine au quotidien et sont à l’origine de problèmes mondiaux, tels que les changements climatiques, la rareté des ressources et le creusement des inégalités. C’est pour cela que les environnements urbains sont à la fois le creuset des problèmes sanitaires actuels et le principal espoir de changement.

Les mesures stratégiques en matière de santé urbaine peuvent favoriser l’équité et créer des environnements résilients et attrayants, propices au développement économique, à la durabilité environnementale et à l’amélioration des conditions de vie. Les particuliers et les entreprises recherchent de plus en plus des environnements qui offrent sécurité, habitabilité et opportunités.

Les décideurs tiennent compte directement de l’avis des communautés dans l’aménagement urbain en faveur de la santé dans le quartier de Dandora à Nairobi, au Kenya ; à Suva, aux Fidji ; à Makassar, en Indonésie ; à Coimbra, au Portugal et dans bien d’autres endroits.

« Les villes sont essentielles pour améliorer la santé publique », a déclaré le Dr Etienne Krug, Directeur du Département Déterminants de la santé, prévention et promotion de la santé. « Ce guide offre aux gouvernements une feuille de route pour agir de manière stratégique, en établissant des liens opérationnels avec d’autres grands enjeux politiques mondiaux tels que les changements climatiques, les transports, la transformation numérique et les migrations », a-t-il ajouté.

Le guide souligne que la santé ne relève ni de la responsabilité d’un seul secteur et ni uniquement des décisions des responsables municipaux. Qu’il s’agisse de la qualité de l’air, de la sécurité des logements, de la mobilité active ou de l’accès numérique, ou encore d’un financement plus large ou d’une action réglementaire, les décisions prises chaque jour par les autorités municipales dans de multiples secteurs et à plusieurs échelles ont une incidence sur la santé de milliards de personnes. Prendre des mesures stratégiques c’est assurer la cohérence de ces choix pour un avenir plus sain et plus juste, où les systèmes urbains collaborent pour améliorer l’équité, la durabilité et la résilience.

L’OMS appelle les responsables municipaux et nationaux à adopter une approche plus stratégique de la santé urbaine, compte tenu du rôle crucial que jouent les autorités locales et nationales pour mener une action sanitaire cohérente conforme aux autres objectifs sociétaux et pour rendre es zones urbaines non seulement plus vivables, mais aussi plus justes et durables.

Parallèlement au Guide, l’OMS lance les trois premiers modules d’un cours en ligne sur la santé urbaine, organisé par l’Académie de l’OMS, afin de renforcer les capacités de collaboration dans les contextes urbains.