l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

MONDE

L’ONU est restée fidèle sont restées fidèles à leur mission de promouvoir la paix

Bakou, 19 septembre, AZERTAC

En cette année marquée par l’aggravation des crises mondiales — de la montée de la pauvreté à l’urgence climatique — les Nations Unies sont restées fidèles à leur mission de promouvoir la paix, de faire progresser le développement durable et d’alléger les souffrances humaines, selon l’ONU.

Dans son Rapport annuel sur l’activité de l’Organisation, publié le 18 septembre à la veille de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le Secrétaire général A a souligné les efforts continus de l’ONU pour relever ces défis pressants.

M. Guterres a mis en avant la résilience du personnel onusien, engagé à apporter espoir et aide à ceux qui en ont besoin malgré des conditions particulièrement difficiles. « Le présent rapport démontre que, malgré des temps extrêmement éprouvants – en réalité, précisément à cause d’eux – nous pouvons et devons continuer à œuvrer pour le monde meilleur que nous savons possible », a-t-il déclaré.

Avec ses partenaires, l’ONU a coordonné un appel de 50 milliards de dollars pour répondre aux besoins humanitaires de 198 millions de personnes. « En 2024, les Nations Unies ont contribué à mobiliser 25 milliards de dollars sur les 50 milliards recherchés, permettant ainsi à une aide humanitaire vitale de parvenir à 116 millions de personnes dans 77 pays et territoires », a-t-il précisé. Ces ressources ont permis de soutenir des programmes vitaux dans la Corne de l’Afrique, le Territoire palestinien occupé, le Soudan, l’Ukraine, le Yémen ainsi que dans des régions touchées par des catastrophes naturelles, comme les séismes au Vanuatu, la sécheresse en Afrique australe et orientale et les inondations en Asie du Sud-Est et au Soudan.

Ces opérations ont toutefois eu un coût humain considérable. L’année 2024 a été la plus meurtrière jamais enregistrée pour le personnel des Nations Unies et les travailleurs humanitaires, avec 373 victimes, dont la grande majorité étaient des employés de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) travaillant à Gaza. M. Guterres a rendu hommage à leur sacrifice, réaffirmant l’engagement de l’ONU à rester aux côtés des populations les plus vulnérables.

La paix et la sécurité, au cœur de la mission de l’ONU

La diplomatie pour la paix est demeurée centrale face à l’aggravation des menaces à la paix et à la sécurité internationales. Malgré les risques croissants, l’ONU continue de protéger chaque jour des centaines de milliers de civils et de faire progresser les processus de paix.

En République arabe syrienne, l’Organisation a mobilisé les parties prenantes, conformément à la résolution 2254 (2015), afin de favoriser la transition politique, de réduire la violence, de protéger les civils et de prévenir tout débordement régional. Dans le Territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est, à Gaza et en Cisjordanie ainsi que dans la région au sens large, l’ONU a œuvré auprès de toutes les parties pour mettre fin à la violence, améliorer l’accès humanitaire et maintenir l’aide aux populations touchées. Elle a intensifié son plaidoyer en faveur de l’UNRWA, dont le rôle vital est gravement menacé, et a appuyé au Liban les efforts de désescalade et le rétablissement de la cessation des hostilités, conformément à son mandat en vertu de la résolution 1701 (2006), permettant aux habitants de regagner leurs foyers des deux côtés de la Ligne bleue.

L’ONU a également facilité des pourparlers de paix, soutenu les efforts de consolidation de l’État et protégé les civils à travers le monde, notamment au Soudan. Ses initiatives en faveur de la coexistence pacifique à Abyei ont contribué à une baisse des violences intercommunautaires.

Le Fonds pour la consolidation de la paix a alloué plus de 116 millions de dollars pour appuyer les plans nationaux dans 32 pays et territoires, avec une attention particulière à l’égalité des genres. Les partenariats avec les organisations régionales, comme l’Union africaine, ont également renforcé la prévention des conflits.

Une vision renouvelée pour l’avenir

Le Sommet de l’avenir, tenu en 2024, a marqué un tournant historique pour le multilatéralisme. Les dirigeants du monde entier y ont adopté le Pacte pour l’avenir, un accord majeur visant à revitaliser la coopération internationale et à apporter des solutions pour les peuples et la planète. Le Pacte appelle à renforcer la diplomatie et la prévention des conflits, à réformer le système financier mondial, à agir d’urgence pour le climat et à accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable. Il prévoit également une gouvernance mondiale plus représentative et efficace, notamment par des réformes du Conseil de sécurité et un rôle accru pour les pays en développement.

Le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures ont été adoptés comme annexes au Pacte, élargissant encore sa portée et son ambition. Le premier trace la voie d’un avenir numérique sûr, ouvert et inclusif, engageant les États Membres à combler les fractures numériques, à promouvoir des infrastructures publiques universelles et à renforcer la gouvernance des données et de l’intelligence artificielle. La seconde représente le premier accord mondial visant à intégrer systématiquement les droits et les intérêts des générations futures dans les décisions d’aujourd’hui, en inscrivant la prospective au cœur des politiques et en ouvrant la voie à une action durable de long terme.

Comme l’a souligné le Secrétaire général : « Par l’adoption du Pacte pour l’avenir et de ses annexes, les Nations Unies montrent leur capacité à répondre aux défis contemporains. En relevant les enjeux pressants de notre temps, nous ouvrons la voie à un avenir plus équitable et durable, en veillant à ce que les technologies numériques soient mises au service de toute l’humanité ».

Droits humains et développement durable

« Les Nations Unies restent guidées par la conviction que les droits humains sont une force motrice pour apporter des solutions aux nombreux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, et qu’ils constituent le fondement de la paix, de la justice et du développement durable ».

En 2024, l’Organisation a avancé des initiatives pour éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles, autonomiser les communautés rurales et marginalisées, et garantir la participation des femmes aux processus de paix et aux réformes constitutionnelles. Les droits humains ont également été intégrés dans les réponses apportées aux conflits, aux migrations, au changement climatique et à la gouvernance numérique, renforçant la protection, la responsabilité et l’inclusion dans l’ensemble du travail de l’ONU.

Le développement durable et l’action climatique sont demeurés au centre des priorités. L’ONU a aidé 170 pays à mettre en œuvre leurs contributions déterminées au niveau national pour réduire les émissions et a apporté une assistance ciblée à 35 États en développement afin d’accélérer leur transition vers un développement sobre en carbone. L’Organisation a également plaidé en faveur de réformes du système financier international afin de combler l’écart grandissant de financement des Objectifs de développement durable (ODD), garantissant que les pays les plus vulnérables puissent honorer les engagements de l’Agenda 2030.

L’engagement envers le personnel, c’est l’engagement envers l’humanité

Le Secrétaire général a salué l’engagement du personnel de l’ONU travaillant dans des conditions de risque extrême. Il a dénoncé l’érosion des normes humanitaires, condamnant les attaques délibérées contre les civils, les hôpitaux, les écoles et les travailleurs humanitaires, qui sapent le droit international et les valeurs de la Charte.

En dépit de dangers records, le personnel a poursuivi sa mission avec courage et résilience. « Le présent rapport démontre que, malgré des temps extrêmement éprouvants – en réalité, précisément à cause d’eux – nous pouvons et devons continuer à œuvrer pour le monde meilleur que nous savons possible. Nous renouvellerons nos efforts pour instaurer la paix, promouvoir le développement durable et défendre et protéger les droits humains, pour toute l’humanité », a déclaré M. Guterres.

Ensemble, ces éléments incarnent l’esprit d’une Organisation qui s’efforce non seulement d’affronter les crises d’aujourd’hui, mais aussi de défendre les droits, de promouvoir le développement et de servir les peuples du monde avec intégrité et compassion.

 

