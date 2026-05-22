L’ONU-Habitat : Un document important sera adopté à l'issue du WUF13 – EXCLUSIF

Bakou, 22 mai, AZERTAC

À l'issue des discussions menées dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13), l'Appel à l'action de Bakou, devrait être adopté lors de la séance de clôture.

C'est ce qu'a déclaré Erfan Ali, directeur régional pour l'Europe orientale et l'Asie centrale d'ONU-Habitat, dans un entretien accordé à l’AZERTAC dans le cadre du WUF13.

« Cet appel vise à apporter un soutien international aux gouvernements, aux collectivités locales et aux villes dans la lutte contre des problèmes tels que le changement climatique, les déplacements forcés de population, les établissements informels et les inégalités. À cet égard, le WUF13 est une initiative mondiale majeure qui se tient actuellement en Azerbaïdjan et nous attendons avec intérêt ses résultats et les décisions finales », a souligné Erfan Ali.