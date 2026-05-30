Lord Vernon Coaker : L’Azerbaïdjan est un partenaire important du Royaume-Uni en matière de sécurité et de diplomatie

Londres, 30 mai, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan est un partenaire essentiel du Royaume-Uni dans les domaines de la sécurité et de la diplomatie », a déclaré Lord Vernon Coaker, ministre d’Etat au ministère de la Défense du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, lors d’une réception officielle organisée à Londres à l’occasion du 108e anniversaire de l’indépendance de l’Azerbaïdjan.

Le ministre d’Etat britannique a souligné que son gouvernement œuvrait à porter les relations avec l’Azerbaïdjan au niveau d’un partenariat stratégique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération dans les secteurs de la défense, de la sécurité, du commerce, des investissements, de la croissance économique, de l’innovation et de l’éducation.

Selon lui, dans un contexte international de plus en plus instable et dangereux, les partenariats avec des pays amis revêtent une importance particulière, et l’Azerbaïdjan constitue un acteur clé pour le Royaume-Uni.

Lord Vernon Coaker a également évoqué les progrès réalisés par l’Azerbaïdjan au cours de son histoire récente et a indiqué que son pays saluait les efforts déployés par le président Ilham Aliyev en faveur d’une paix durable dans la région.

Évoquant sa visite en Azerbaïdjan en décembre dernier, il a dit avoir été profondément impressionné par le pays, mettant en avant l’harmonie entre tradition et modernité à Bakou ainsi que l’hospitalité du peuple azerbaïdjanais. Il a ajouté que ses entretiens avec le président Ilham Aliyev et d’autres responsables avaient contribué à renforcer encore plus la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la défense.

La participation d’un ministre d’État britannique à cette réception organisée à Londres à l’occasion du Jour de l’Indépendance est considérée comme un signe du développement croissant des relations entre les deux pays.