Lu Mei : La Chine est prête à étendre sa présence au développement du Couloir médian

Bakou, 11 septembre, AZERTAC

« La Chine est prête à étendre sa coopération avec l'Azerbaïdjan concernant le développement de la Route de transport internationale transcaspienne, connue sous le nom de Couloir médian », a dit l’ambassadrice de Chine en Azerbaïdjan, Lu Mei, dans un entretien exclusif accordé à l’AZERTAC.

Selon elle, en 2025, le volume de transport de marchandises le long de la Route transcaspienne de transport international a atteint 4,7 millions de tonnes, établissant un nouveau record. « La Chine est devenue la principale source de marchandises transportées via cet itinéraire », a-t-elle ajouté.

L'ambassadrice a également fait savoir : « Dans le cadre de la coopération future, la partie chinoise est prête à participer à la mise en place de pôles de transport transfrontaliers, de parcs industriels logistiques et de systèmes numériques de dédouanement. »

Selon Lu Mei, ces projets permettront de réduire les délais et les coûts logistiques du transport de marchandises entre la Chine et l'Azerbaïdjan.