Luke Coffey : Je pense que l’une des choses les plus importantes serait que le président Trump se rende en Azerbaïdjan
Washington, 24 octobre, AZERTAC
« Je suis très optimiste quant à ce que nous voyons dans la région du Caucase du Sud », a déclaré à l’AZERTAC Luke Coffey, chercheur principal au Hudson Institute.
« Mais plus particulièrement en ce qui concerne les relations américano-azerbaïdjanaises, je pense qu'il est grand temps que nous accordions une nouvelle attaention et une nouvelle énergie à cette relation bilatérale. Et je pense que ce que nous avons vu le 8 août avec le président Trump à la Maison Blanche marque un nouveau départ. Je pense qu'il existe de nombreux domaines, que ce soit l'économie, les affaires, le commerce ou l'énergie, où les États-Unis et l'Azerbaïdjan ont de nombreux intérêts communs. Et j'espère qu'à l'avenir, nous pourrons voir une coopération plus étroite entre nos deux pays », a souligné Coffey.
« Je pense que l'une des choses les plus importantes, et la plus simple à faire, serait que le président Trump se rende en Azerbaïdjan. Aucun président ne s'y est rendu. Ce serait formidable que le secrétaire d'État Rubio s'y rende également. Hillary Clinton, l’ancienne secrétaire d'État, a été la dernière à y avoir effectué une visite en 2012. La première chose que nous pouvons faire dans l'immédiat est donc de commencer à nous rendre dans la région, puis de réunir les deux dirigeants et de déterminer la meilleure voie à suivre pour renforcer cette relation », a estimé Luke Coffey.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Les préparatifs de la COP30 se poursuivent
- 23.10.2025 [21:09]
Six autres citoyens azerbaïdjanais ont été rapatriés depuis la Syrie
- 23.10.2025 [17:02]
Le cycliste français Sofiane Sehili libéré après sa détention en Russie
- 23.10.2025 [16:30]
Les cours du pétrole augmentent fortement sur les bourses mondiales
- 23.10.2025 [14:48]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en progression
- 23.10.2025 [13:10]
Les voyageurs internationaux visitent les monuments historiques à Choucha
- 23.10.2025 [12:52]
Les émissions de méthane ignorées malgré la menace climatique
- 23.10.2025 [11:33]
Le lutteur azerbaïdjanais Elmir Aliyev sacré champion du monde
- 23.10.2025 [10:39]
Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 62 dollars
- 23.10.2025 [10:34]
Visite de parlementaires azerbaïdjanais en Colombie
- 22.10.2025 [20:00]
Les voyageurs internationaux arrivent à Latchine
- 22.10.2025 [19:39]
Le projet intitulé « Les religions célestes » présenté au Vatican
- 22.10.2025 [19:12]
La déforestation ralentit, mais les forêts restent sous pression
- 22.10.2025 [17:03]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 22.10.2025 [15:36]
Le prix de l’or enregistre une hausse de 42 dollars
- 22.10.2025 [15:33]
Des voyageurs internationaux entament une visite au Karabagh
- 22.10.2025 [12:12]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une hausse
- 22.10.2025 [11:40]
Le Premier ministre azerbaïdjanais entame une visite de travail en Géorgie
- 22.10.2025 [10:30]
Rencontre des présidents des parlements azerbaïdjanais et arménien à Genève
- 21.10.2025 [15:04]
La Côte d’Ivoire : la dernière ligne droite avant l’élection présidentielle
- 21.10.2025 [13:48]
La 3e réunion du Conseil d'affaires Kazakhstan-Azerbaïdjan tenue à Astana
- 21.10.2025 [13:02]
Yaltchin Rafiyev participe à une réunion de haut niveau de l’UE
- 21.10.2025 [11:52]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
- 21.10.2025 [11:00]
Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
- 20.10.2025 [16:20]
L’UE acte la fin des importations de gaz naturel russe d’ici fin 2027
- 20.10.2025 [15:12]
Coupe du Monde U-20 de la FIFA : le Maroc sacré champion du monde
- 20.10.2025 [14:08]
Un séminaire sur la sécurité énergétique se déroule à Bakou
- 20.10.2025 [12:30]