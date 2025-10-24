Luke Coffey : Je pense que l’une des choses les plus importantes serait que le président Trump se rende en Azerbaïdjan

Washington, 24 octobre, AZERTAC

« Je suis très optimiste quant à ce que nous voyons dans la région du Caucase du Sud », a déclaré à l’AZERTAC Luke Coffey, chercheur principal au Hudson Institute.

« Mais plus particulièrement en ce qui concerne les relations américano-azerbaïdjanaises, je pense qu'il est grand temps que nous accordions une nouvelle attaention et une nouvelle énergie à cette relation bilatérale. Et je pense que ce que nous avons vu le 8 août avec le président Trump à la Maison Blanche marque un nouveau départ. Je pense qu'il existe de nombreux domaines, que ce soit l'économie, les affaires, le commerce ou l'énergie, où les États-Unis et l'Azerbaïdjan ont de nombreux intérêts communs. Et j'espère qu'à l'avenir, nous pourrons voir une coopération plus étroite entre nos deux pays », a souligné Coffey.

« Je pense que l'une des choses les plus importantes, et la plus simple à faire, serait que le président Trump se rende en Azerbaïdjan. Aucun président ne s'y est rendu. Ce serait formidable que le secrétaire d'État Rubio s'y rende également. Hillary Clinton, l’ancienne secrétaire d'État, a été la dernière à y avoir effectué une visite en 2012. La première chose que nous pouvons faire dans l'immédiat est donc de commencer à nous rendre dans la région, puis de réunir les deux dirigeants et de déterminer la meilleure voie à suivre pour renforcer cette relation », a estimé Luke Coffey.

Melahet Nadjafova

Correspondante spéciale de l’AZERTAC